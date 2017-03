Tractafric Motors Cameroun présente la troisième génération pajero Sport :: CAMEROON C’était au cours d’une exposition grandeur nature au quartier des affaires Akwa Douala.

#NewPajeroSport Une Puissance dynamique

Devant les medias et la clientèle, il s’est agi de promouvoir la marque Mitsubishi Motors au Cameroun. Et surtout le All New Pajero Sport «Une Puissance Dynamique Le moteur vous fournit de la puissance en abondance quand vous le lui demandez. Vous le choisissez dans notre sélection comprenant un nouveau2,4 litres efficace, un2,5 litres dynamique et un moteur 3 litres V6 à essence. Quelles que soient les conditions de conduite, le Pajero possède tout ce dont vous avez besoin pour remplir votre mission. » Avec Un Design extérieur raffiné de haute qualité, Un confort intérieur de luxe.

Bien plus, Une Technologie pour un esprit tranquile De nouveaux dispositifs de sécurité sophistiqués contribuent à une conduite plus sécurisée, que vous soyez en train de vous garer ou de lever le pied sur l’autoroute. Vous pouvez conduire avec une plus grande confiance, en sachant que les occupants de votre véhicule sont protégés par la robuste carrosserie RISE et des mesures de sécurité drastiques. Avec une boite automatique 8 vitesses, boite manuelle 6 vitesses.

Il s’est agi aussi de celebrer « L’année 2017 marque également les 100ANS de MITSUBISHI AUTOMOBILE. Depuis Les premières séries de voitures particuliers Model A, produites en 1917 » Avec un zeste de satisfaction pour Tractafric « Les premières unités de new pajero sport commercialisées à la fin de l’année 2016 bénéficient d’un feed-back positif de la part de nos clients. »