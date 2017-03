L'Afrique insoumise à la rencontre de la France insoumise Le programme de la France Insoumise porté par Jean-Luc MELENCHON rencontre le nôtre sur trois principaux points : Constitution nationale et paix dans le monde, santé publique et environnement.

#Jean-LucMélenchon Sur le plan de la Constitution qui régente la vie politique française, Jean-Luc Mélenchon, leader de la gauche, propose une 6ème République en France qui redonne le pouvoir au peuple car la 5ème République est basée sur la constitution françafricaine de 1958 qui donnait les pleins pouvoirs au Général De Gaulle y compris celui de faire la guerre sans passer par le parlement. Cette constitution prise après la 2ème guerre mondiale donne les pleins pouvoirs monarchiques au Président soi-disant de la République.

En installant au pouvoir les présidents africains, le General De Gaulle les a dotés des pleins pouvoirs de la constitution, on va dire royale, de la 4ème République française avec un présidentialisme encore plus fort et centralisé, disons-le une monarchie. Jean-Luc Mélenchon soutient qu'il faut éradiquer le mal français à la racine. Moi Jean de Dieu Momo, leader du PADDEC, je soutiens également qu’il faut éradiquer ce même mal camerounais à la racine.

Oui, Il faut changer la constitution de notre pays pour neutraliser la Françafrique et les visées impérialistes de la France. Pour avoir la paix en Afrique, il faut soutenir Jean Luc Mélenchon qui envisage de quitter l'OTAN derrière laquelle s'est abrité Sarkozy pour attaquer la Libye et tuer Kadhafi sans passer par le parlement. Chacun se souvient que la veille de l’attaque de Kadhafi les dirigeants de l’OTAN s’étaient tous retrouves à Paris pour soutenir Sarkozy. Pour notre pays le Cameroun, gagner la paix ici et ailleurs passe par le rétablissement de notre souveraineté sécuritaire.

Au plan de la santé, Jean-Luc Mélenchon s'érige contre la brevetabilité du vivant et contre les OGN. La non brevetabilité du vivant est le refus d'accepter que ceux qui vont modifier les organes vivants comme greffer les mangues ou modifier la semence du maïs puissent prétendre à un brevet d'invention pour interdire la consommation du vivant aux êtres vivants que nous sommes. Cette non brevetabilité du vivant, qu’il soit celui des plantes, des animaux et a fortiori de l’homme sera inscrit dans la constitution.

Il ne veut pas non plus signer les accords économiques APE que Biya a signé.

Au plan de l’environnement, la règle verte que veut appliquer Jean-Luc Mélenchon consiste à ne pas détruire plus de ressources naturelles en une année que la terre est capable de reproduire. Cela signifie la fin de l’extractivisme forcené, du pillage de nos matières premières au profit d’un strict respect de notre environnement. Allez à l’Est du pays voir vous-même les dégâts causés sur l’environnement par les exploitations de diamant et d’or. Il est clair que cette règle verte peut et doit s’appliquer dans notre pays et que notre développement ne doit pas reproduire les folies destructrices du productivisme.

Jean-Luc Mélenchon a le meilleur programme pour la France et son programme est compatible avec une souveraineté politique, monétaire et sécuritaire recouvrée de nos pays africains ainsi qu’avec un développement solidaire de l’Afrique. Il en a les convictions et la volonté d’accompagner les pays africains vers un changement global dans nos relations en passant par

un abandon des prérogatives néo-coloniales qui ont la vie dure (la neutralisation du CFA, le refus du soutien aux dictateurs, l’affairisme françafricain etc..).

Quant à Marine le PEN qui semble prendre ses aises en Afrique comme j’ai pu le constater, méfions-nous car il ne suffit pas de se dire contre le CFA et la françafrique pour être crédible en Afrique. C’est un discours populiste et démagogique, je ne la crois pas. J’ai rencontré en plein Paris ses partisans et je vous prie de me croire qu’ils détestent tout ce qui est autre. Elle prône la division. Lorsque les policiers ont violé un jeune noir en lui enfonçant la matraque dans l'anus, Marine Le Pen a soutenu les policiers.

Nous devons faire attention aux théories politiques que nous appliquons et bien distinguer le patriotisme c’est à dire l’amour de la patrie et nationalisme qui est repli sur soi et exclusion de l'autre. Je souligne ce point car beaucoup de panafricanistes ou ceux qui tentent d’usurper l’appellation panafricaniste alors qu’ils sont des anarchistes, confondent ces théories politiques. Le Nationalisme exacerbé et haineux est plus dangereux pour notre combat de libération de notre Afrique. Nous lui préférons sans ambages le Patriotisme. Hitler et Mussolini étaient des Nationalistes élus. Ils prônaient tous le nationalisme, le repli sur soi, la haine de l’autre et l’histoire n’a pas encore fini de compter leurs nombreuses victimes. NON le panafricanisme est aussi eloignee du nationalisme que la tête des pieds. Il faut quitter les cercles haineux qui prostituent l’appellation contrôlée et protégée du panafricanisme triomphant et immortel.

Parmi tous les candidats en lice, seul Jean-Luc Mélenchon a, ce me semble, un programme qui peut effectivement nous sortir de la Françafrique et du CFA. Voila pourquoi après maintes analyses, constats, discussions et rencontres, je lui apporte mon soutien car j'ai remarqué qu'en France le peuple, français moyen et africains mélangés, a le même problème que nous en Afrique. Le peuple français est victime comme nous de la Françafrique et de la centralisation du pouvoir qu'on appelle là-bas le pouvoir monarchique du Président. Exactement comme le roi Paul Biya. Sauf qu’ils s'organisent pour se passer le pouvoir entre le PS, parti qui n’a plus de socialiste que le nom et la droite Françafricaine. La vraie gauche, celle du peuple n’a pas le pouvoir depuis sa révolution confisquée. La droite est en voie de radicalisation extrême et nous avons entendu Fillon dire que la colonisation était un partage de civilisation et non un crime contre l’humanité contre les africains.

En conclusion et pour exhorter les vaillants combattants africains, nous devons bien distinguer qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Voilà ma contribution à la compréhension des enjeux africains de cette élection française et pourquoi je soutien la candidature de Jean Luc Mélenchon à l’élection Présidentielle française.

Paris le 18 mars 2017