CAMEROUN :: New Bell : La communauté haoussa sensibilisée :: CAMEROON C’était lors d’une rencontre convoquée par le chef El Hadj Housseni Adamou vendredi.

#Navons Pas De Sensibiliser la communauté haoussa de Douala II et les jeunes en particulier afin qu’ils changent de comportement et vivent auprès des autres groupes ethniques dans le respect du vivre-ensemble. C’était le but de la réunion du 17 mars 2017 organisée par le chef de la communauté haoussa dans le Littoral, Sa Majesté Housseni Adamou Labbo, à son domicile à New Bell.

Une rencontre qui s’est déroulée au lendemain des incidents malheureux vécus dans l’arrondissement entre mardi et jeudi la semaine dernière. En effet, un gang d’une cinquantaine d’individus venus de KDD et Monkam, armés de machettes, couteaux et gourdins, avait investi les quartiers Babylone et Nganguè le 14 mars dernier afin de « venger » la mort d’un de leurs camarades.

Ils étaient repassés le lendemain etrevenir plus tard dans la soirée. Une promesse tenue, qui avait donné lieu à des affrontements stoppés par les forces de sécurité. Sans compter que jeudi matin, les jeunes de Babylone interdisaient aux motos d’emprunter un de leurs axes.

A la suite donc des autorités qui avaient tenu une réunion de crise dans la matinée du 16 mars et de l’appel au retour du vivre-ensemble du maire de Douala II, Denise Fampou, qui avait rappelé, « nous sommes tous New-bellois », Sa Majesté Housseni Adamou Labbo est resté dans la même veine : « Ce quartier, c’est notre New Bell, c’est notre village et nous sommes là depuis des siècles. Nous les aînés n’avons pas de problèmes. On ne veut pas savoir si celui-ci c’est un Bamiléké, celui-là c’est un Béti, etc. On est tous pareils. Donc, il ne faut pas que les enfants viennent déstabiliser notre quartier et nos relations. Nous ne pouvons pas l’accepter. Nous refusons les troubles à Douala en général et à New Bell en particulier. »

Il s’agissait donc non seulement de sensibiliser la communauté haoussa, mais aussi d’inviter ceux qui étaient présents, notamment les leaders, de relayer un message de paix et de vivre-ensemble à tous ceux qui n’étaient pas présents, mais surtout aux jeunes. Les parents ont eux aussi été rappelés à leur devoir, en veillant entre autres à ce que leurs enfants adoptent des comportements plus en harmonie avec la morale.