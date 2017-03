FRANCE-CAMEROUN-MUSIQUE: DADI IMPERIAL NOUS ENVOÛTE AVEC DU BEN-SKIN AUTHENTIQUE: "DAH DAH LOW" Fils de Jonas DJOULABO et de Colette GNABEUYOU, Dadi Impérial comme on l'appelle dans le monde musical, débute sa carrière alors qu'il n'est qu'un gamin. C'est ainsi qu'il côtoie plusieurs groupes de danse traditionnelle à Douala dans les années 1988, notamment "ZEUKEUSSAC". Puis repéré par l'équipe nationale du Ben-Skin quelques années plutard. Ensuite vient l'étape Européenne ou arrivé en France, il est l'un des membres fondateurs des Esprits du Ben-Skin(Les esprits du Ben-Skin ont accompagné les légendes: Sam Fan Thomas et André Maris Tala à l'Olympia de Paris et ont tourné dans plusieurs salles Parisienne avec la maison Torpedo Production).

#N'estQu'unGamin Très top c'est le Dr Paul Mirabeau BYANDE et Maveun Pousseu Carine qui décèlent en Dadi, un talent pur de la musique et principalement du rythme Ben- Skin, et vont lui donner sa chance en l'aidant à s'épanouir sur le plan musical. Ce dernier va également intervenir sur le titre "Koup La" de DJ Gérard Ben qui vient d'être nominé dans sa catégorie au Cameroun comme meilleur artiste folklorique. Après avoir été percussionniste, chanteur interprète au sein des Esprits du Ben-Skin de Paris de 2012 à 2015, il se fait une fois de plus remarquer par la maison de production H2N avec laquelle, il entame une carrière solo lançant ainsi son premier titre Afrobeat intitulé "MASSÔKÔ" sortie en décembre 2016.

Aujourd'hui, il fait un retour aux sources avec son deuxième single "DAH DAH LOW", du pur Ben-Skin, un rythme Bamiléké venant de l'Ouest du Cameroun.