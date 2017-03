France/Côte d'Ivoire: LITTÉRATURE:Colette BROU-KABLAN vous présente "MÉMOIRE INTACTE", son autobiographie Son enfance : Elle grandit dans une famille monoparentale car son père et sa mère se sont séparés très tôt alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Elle grandit sans sa mère, mais avec son père, son frère, sa sœur et un filleul de leur père qui a la particularité de se prénommé « ZOUM ». Elle a du mal à trouver sa place dans cet univers, avec un papa souvent absent.

#PetitsBoulots Son adolescence : C’est à 16 ans qu’elle revoit sa maman pour la première fois depuis plusieurs années. Elle couve déjà une certaine tristesse de ne pas bien connaitre sa mère, car elle souffre de vivre dans un conflit parental qui la mine intérieurement. Cette mélancolie la transforme en une jeune fille rebelle et insolente. Ses rêves de devenir interprète vont vite disparaitre car Colette suit une scolarité en dent de scie, à cela s’ajoute un climat familial qui ne facilite pas la concentration pour les études.

Colette La rebelle : La rencontre avec un jeune homme de quatre ans son ainée va bouleverser sa vie… comme elle le dit elle-même : « je veux quitter la cité et avoir une autre vie ». Elle fugue à l’âge de 17ans avec Serge. Tous les deux quittent la France avec la complicité de sa mère. Ils vont se mariées et vivre en Allemagne et en Angleterre… De petits boulots en petits boulots ils vont vivres les dures réalités de la vie pour un jeune couple sans expérience.

Les blessures de la vie : Déjà très attristée par une enfance sans sa mère, Colette va encore subir la seconde injustice de sa vie, la perte de son premier enfant. Une petite fille qui va décéder à 18 mois… cet événement va accentuer sa mélancolie qu’elle va trainer pendant de longues années jusqu’à la naissance de sa seconde fille !!! Forte de ces expériences, Colette va reprendre sa vie en main pour se fixer de nouveaux objectifs ; professionnels, et répondre aux questions intérieures qui ont toujours minées sa vie familiale…

La résilience : Ce livre autobiographique est l’histoire d’une résilience : mettre des mots sur son mal-être à fait partie de sa thérapie. On va à la rencontre d’une femme qui cache une grande solitude qu’elle n’arrivera à surmonter que grâce à sa force intérieure et sa capacité à se surpasser là où on ne l’attend pas... Elle travaille actuellement à l'écriture d'un roman intitulé « De L'Ombre à la Lumière »…