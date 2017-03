France: LA DÉMOCRATIE SELON TF1 C’EST SE MOQUER DES ÉLECTEURS EN CHOISISSANT A LEUR PLACE QUI EST UN CANDIDAT DIGNE DE PARTICIPER AU DÉBAT Nicolas Dupont Aignant, l’un des onze candidats à l’élection présidentielle française dont le premier tour se tient le Dimanche 23 Avril 2017 était l’invité de TF1 ce vendredi 17 Mars 2017, il a choisi de quitter d’une façon spectaculaire le plateau de la première chaîne française, sans répondre à la moindre question sur son propre programme, il estime que TF1 a confisqué l’élection en choisissant arbitrairement cinq candidats sur onze pour participer au débat de ce Lundi 20 Mars 2017.

#LélectionPrésidentielleFrançaise Entre l’imposture des sondages qui voyaient Manuel Valls qualifié aux primaires du parti socialiste et Alain Juppé aux primaires de la droite et du centre, voilà encore les médias corrompus et propriété d’une poignée de membres de la « petite communauté organisée » qui décident à la place des Français qui est digne d’être candidat en lieu et place du conseil constitutionnel, avec l’aide sondages bidons, voilà le visage hideux de la démocratie des donneurs de leçon envers l’Afrique.