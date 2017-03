Cameroun: Inorie FOTSO adulée au Sénégal ! :: CAMEROON La lionne indomptable du show Biz et fille du milliardaire camerounais Victor Foto a passé un séjour inoubliable au pays de la teranga au début du mois de mars 2017. Les 6 jours passés à Dakar n'étaient pas de tout repos pour elle: dîners d'affaires, rencontre avec les fans, shooting photos, sollicitation de la presse, et collaboration artistique.

#ShootingPhotos En fait, de part une envie commune de vivre ensemble, les Sénégalais entretiennent une très longue tradition d’hospitalité :ils aiment que l’étranger puisse se sentir comme chez lui, une des raisons qui a poussé Inorie FOTSO à prendre la décision d'y investir dans de l’immobilier, et elle semble prête à franchir le pas … en s'entretenant avec certains agents immobiliers et en visitant certains sites dakarois en bordures de la mer, Inorie est très enthousiaste de suivre les pas de son père dans les affaires. On espère que la réussite sera au rendez-vous et surtout que selon certaines indiscrétions, celui qui fait battre son cœur est un Sénégalais.

Sa visite au Sénégal, a aussi été axée sur la préparation de son nouvel album baptisé "Renaissance". Plusieurs artistes sénégalais de renom ont déjà donné leur accord de principe pour intervenir en featuring dans cet album inédit, à l'instar de la chanteuse Guigui SARR, la reine du pop mbalax. Une rencontre à cet effet a eu lieu entre les deux déesses de la chanson à Dakar et pour immortaliser cela une séance de shooting photos s'est déroulée dans le studio du célèbre photographe sénégalais Ousmame DAGO.

Inorie FOTSO a fait des études universitaires en «Business Administration» couronnées de plusieurs diplômes et certifications obtenus aux États-Unis où elle réside depuis 2002. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins: sa passion pour la musique et son sens des affaires font balancer son cœur: le choix lui revient désormais. Seulement, ses centaines de milliers de fans à travers le monde attendent avec impatience la sortie de l'album "Renaissance ".