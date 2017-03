Cameroun, Clin d'oeil: LES DOCTAS MARCHERONT POUR REMERCIER LE PRESIDENT POUR QUELQUES MESURETTES A YAOUNDE...OYENGA OYENGA !!! :: CAMEROON Bistouris au placard. Blouses dans les tiroirs. Il n'y aura guère de sous-préfet ou de préfet nouvellement nommé pour interdire la " marche de merci beaucoup " pour des droits fondamentaux ; ces menus avantages qu'on est obligé de quémander et de chanter toutes les louanges pour obtenir.

#BlouseLavée Au moins, la police sera de repos. Pas besoin de sortir les camions anti-émeutes ou de déranger les éléments qui ne bouderont pas leur plaisir à la buvette. Ce n'est pas une initiative de Jean-Michel Nitcheu, de cadres du Mrc ou une action des gardiens du temple de l'Upc. Ce ne sera pas une rencontre entre Valsero et les jeunes. Pas de craintes, les opposants seront devant leurs claviers pendant la marche ; le seul espace d'un soupçon de liberté.

On ne parlera pas de décentralisation avancée, de fédéralisme ou comme ces dames du Sdf, interdites de manifester contre les coupures d'eau et d'électricité, le 08 mars 2015 par le sous-préfet de Yaoundé 4. Tout sera blanc, propre, immaculé comme une blouse lavée à l'eau de javel.

Jusqu'à la fin de ce cirque géant - la biologie étant l'un des opposants les plus intraitables - il faudra supporter le supplice de cet art de cour et de ces manœuvres de ministres " atalakoueurs ", puisqu'il est établi désormais qu'à chaque fois qu'on s'en indigne, on répond au mieux : on va faire comment ? et au pire : le Cameroun c'est le Cameroun pour le dire comme Mathieu Youbi. Bonne marche aux Doctas !