Cameroun, Election à la CAF: Pour Joseph Antoine Bell, être battu de cette manière-là, est l’expression d’un ras le bol" :: CAMEROON Je crois qu’il y a eu un changement à la tête de la CAF, on peut penser que les électeurs libres ont voté, et quand on regarde le score on se rend compte que ce n’est pas ce genre d’élections où tout est joué d’avance donc il y a eu un combat et c’est malheureusement Issa Hayatou qui a perdu.

#LexpressionDun On ne peut que se dire qu’on espère un renouvellement dans le mode de penser de la CAF et la façon d’agir. Mais on sait aussi qu’entre une campagne et l’exercice du pouvoir, il peut y avoir une différence. Et n’oublions pas que de manière générale, on ne connait pas l’homme qui arrive, on peut supposer, on peut écouter, on peut essayer d’analyser, mais il ne s’agit pas de quelqu’un que je connais personnellement ; donc je ne peux pas assurer que une partie des espoirs sera réalisée.

On est donc forcément au niveau des souhaits. Quelqu’un qui arrive avec des idées neuves et qui est élu, c’est forcément qu’il a suscité de l’espoir. On a des espoirs que tout ce qu’il veut va se réaliser et que tout ce qui était reproché à l’ancien bureau va connaitre un changement. Maintenant, il faut être réaliste, ce ne sera pas le changement brusque que peut opérer un interrupteur. On espère qu’avec le temps, le nouveau management va agir avec plus de transparence. Plus de volonté à agir sur le jeu que sur les intérêts personnels. C’est l?expression d?un réveil d’un monstre qui était endormi. C’est une sorte de ras le bol. D’être battu de cette manière-là, est l’expression d’un ras le bol.

Maintenant on a la confirmation que le président Issa et son entourage avaient les oreilles bouchées, et les yeux fermés.

L’expérience personnelle peut faire dire que ces gens-là n’ont rien à voir avec la démocratie, et voilà pourquoi la démocratie les a mis dehors.

Quelqu’un de nouveau a fait campagne, émis des idées, et être entendu là où eux n’ont rien proposé. Ils n’ont même pas été capables de défendre leur propre bilan

