Cameroun, Mr LEO : « PROFITEZ DES SELFIES MEME EN FAIBLE LUMINOSITE DU S31 DE itel Mobile » :: CAMEROON Mr Léo est le nouvel ambassadeur de la marque itel Mobile au Cameroun. Entretien sur la marque, le partenariat entre la marque et léo, les objectifs à atteindre et surtout le nouveau S31, faites des selfies, même en faible luminosité.

#ItelMobile Qui est itel Mobile ?

itel Mobile est une marque Hi-Tech de 10 ans spécialisée dans l’industrie des appareils mobiles. Au cours de la dernière décennie, la marque est devenue une marque de renom dans l'industrie mobile qui a étendu sa présence dans plus de 45 pays à travers le monde. En 2016, itel Mobile a vendu plus de 50 millions d'appareils, devenant ainsi leader parmi les 3 premières marques mobiles en Afrique. Chaque portable itel Mobile est livré avec 12 mois de service après-vente assuré par Carlcare, l’un des meilleurs Service Après-Vente en Afrique.

Pourquoi Mr Léo ?

Mr Léo, l'un des leaders incontesté de la nouvelle scène musicale camerounaise est le nouveau visage de la marque itel Mobile au Cameroun. L’auteur de nombreux titres à succès tels que « E go better », « On va gérer » ou encore « Jamais Jamais », vient de signer un contrat avec la marque multinationale itel Mobile pour un partenariat qui s’inscrit sur le long terme entre les deux parties.

Que nous réserve cette coopération ?

L'union entre itel Mobile et l’artiste Mr Léo sera riche de belles surprises. Les premières activités de cette coopération seront meublées par des actions de responsabilité sociale et du divertissement. Entre des préstations musicales de l’artiste en open space ou en concert privé, les actions de responsabilité sociale, les sponsorings d’évènements, la marque ambitionne d’offrir à ses publics le meilleur de ce partenariat entre la star de la musique Mr Léo et itel Mobile.

Quels sont les objectifs de cet accord ?

itel Mobile à travers ce partenariat veut accompagner les Camerounais dans les activités qui les passionnent au quotidien. De son vrai nom FONYUY NSOBUNRIKA Léonard,s'est avéré être la voix et le visage appropriés pour réaliser cette mission. Les succès engrangés récemment à chacune de ses nouvelles sorties expliquent aisément le choix de la marque. La marque itel Mobile Cameroun fidèle à son slogan join enjoy, invite ainsi les Camerounais à se joindre aux tendances technologiques « Android for Everyone », et de profiter pleinement des petites joies de la vie.

Avec le nouveau S31, faites des selfies, même en faible luminosité.

Cette coopération s’inscrit également au rang du lancement du tout dernier bijou d’itel Mobile : le nouveau S31 de la série Selfie, android 6.0, d’un stockage massif de 16 GB de ROM + 1 GB de RAM, un écran de 5.5" pour une expérience visuelle en haute définition. Les utilisateurs de la S31 seront plus que satisfaits de la qualité des photos prises par ce téléphone car la large ouverture F/2.2 de celui-ci permet le passage de plus de lumière à travers la lentille de la caméra, son flash LED avant peut être allumé pour vous fournir une lumière continue et douce même dans l’obscurité. Aussi, l'affichage des photos et des messages sur l'écran HD IPS de 5,5" du S31 avec des lentilles latérales minces rétrécies à 1,6 mm sont beaucoup plus agréable aux yeux, une image claire, nette, la pointe de la technologie au service de vos yeux. Le S31 est l’un des téléphones hauts de gamme de la marque itel Mobile, un smartphone imbattable sur la capture des selfies fabuleux même dans l’obscurité. Un smartphone class et large, un incontournable pour les jeunes Camerounais qui aiment capturer les meilleurs instants de leur quotidien pour en garder un souvenir clair et lumineux. Des souvenirs à conserver, il y'en aura pour les clients de itel Mobile certainement aux côtés de Mr Léo.