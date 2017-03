France:L’ASSO-PRIZE 2016 EST POUR L’ASSOCIATION GANGOTENA ! L’Asso-prize de l’édition 2016 des Grands Prix des Associations Littéraires a été décerné à Gangotena, une association littéraire basée à Toulon, en France. Elle a participé pour la première fois aux GPAL en 2015, avec le livre de l’auteur colombien Julio Olaciregui, « Parfois danse – Jours de Tam-tam », qui fut Nominé dans la catégorie Belles-Lettres. Rémy Durand, poète et responsable de l’Association Gangotena a eu ces jolis mots en apprenant l’heureuse nouvelle : « Merci de tout cœur à tous les Membres des GPAL de me faire l'honneur de reconnaître le travail de mon Association ! Mon émotion est grande, ma joie ne l'est pas moins ! »

#LassociationGangotena Pour rappel, le Grand prix de la Mémoire des GPAL 2016 lui a été décerné à Sankie Maimo (1930 – 2013) ; Felwine Sarr a été couronné dans la catégorie Recherche pour son livre Afrotopia, présenté par le Cercle Littéraire des Jeunes du Cameroun (CLIJEC), Eric Mendi a été distingué dans la catégorie Belles-Lettres pour son roman-documentaire intitulé AFANE – Forêt Equatoriale, présenté par la Maison de la Culture Québec – Cameroun ; Bernard Dadié a été auréolé du Grand Prix des Mécènes.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION GANGOTENA

L’Association Gangotena - du nom du grand poète équatorien francophone Alfredo Gangotena (Quito 1904 - 1944) a été fondée par le poète Rémy Durand à Toulon – France en mars 2001.

Elle a une vocation d’éducation populaire, et pour but l’organisation de manifestations culturelles :

-lectures publiques d’œuvres littéraires (poésie, théâtre, nouvelles, romans) avec interventions de musiciens le cas échéant ;

-mise en place de manifestations dans le domaine de l’écriture et de la lecture, organisation d’ateliers d’écriture ;

-interventions culturelles dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) ; -organisation de conférences, de séminaires, de Festivals de poésie, de Fêtes du livre et de la lecture ; -diffusion de la culture ibérique et latino-américaine ; - édition et diffusion d’œuvres littéraires, sous le nom d’ « Éditions associatives Villa-Cisneros ».

L’Association Gangotena a accueilli tous les mois, au Café-théâtre de la Porte d’Italie, à Toulon, un écrivain, un poète, pour une lecture des passages de son œuvre, confiée soit à l’écrivain lui-même, soit à des comédiens professionnels. Résolument moderne, notre Association offre à entendre l’écriture des écrivains et poètes d’aujourd’hui. Résolument originale, la lecture des textes est ponctuée de créations de musiciens qui s’attachent à créer une alliance entre musique, texte et voix.

À sa création, les rencontres se sont tenues au Café-Théâtre de la Porte d’Italie à Toulon. Puis en partenariat avec la Librairie « La Petite Fatigue » à Toulon sous l’intitulé de « Jeudis poétiques », dans la continuité des rencontres poétiques que j’ai organisées à Quito (« Jueves poéticos ») et à Dublin (« Poetry Thursday »). Depuis 2013, c’est la Librairie « Le Carré des Mots » à Toulon – France qui nous accueille. Les rencontres, intitulées « Les Mercredis du Carré » sont organisées en partenariat avec la Revue numérique « La Lettre sous le Bruit », que dirige l’écrivain et poète Gilbert Renouf

L’Association Gangotena a toujours privilégié le dialogue de cultures.

Elle a été présente au Festival international de poésie de Barranquilla « Poemarío » (Colombie), au Festival de poésie de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño (Équateur), au Festival international de poésie de New-York, Festivals où Rémy Durand a eu l’honneur d’être invité en tant que poète et éditeur. C’est dans le cadre de ce dialogue culturel permanent que les éditions de l’Association ont publié le livre de l’écrivain colombien Julio Olaciregui, Parfois danse – journal métisse, qui a été nominé l’an dernier au GPAL.

L’Association Gangotena est co-organisatrice dude poésie de Camps-la-Source (Var-France), auquel sont invités des poètes d’Espagne et d’Amérique latine.

Dans le domaine éditorial l’Association Gangotena et ses éditions associatives Villa-Cisneros publie des recueils de poésie bilingues et a signé une convention de partenariat avec l’Alliance Française de Quito (Équateur) pour la publication une fois l’an d’un recueil de poèmes d’un poète équatorien contemporain.

L’Association Gangotena vient de créer une résidence de poète à l’Alliance Française de Quito. La première résidence se tiendra en mai-juin 2017.