Les associations de la diaspora ivoirienne de France s'engagent à relayer l'action du Président Guillaume Soro Une réunion de travail regroupant les principaux responsables associatifs mobilisés pour soutenir l'action parlementaire du Président Guillaume Soro dans la diaspora a eu lieu à Paris le mercredi 15 mars 2017, sous la coordination effective du Professeur Franklin Nyamsi, Conseiller Spécial du Président Guillaume Soro.

#PrincipauxResponsablesAssociatifs A cette occasion, les participants ont réfléchi en profondeur sur la discipline, le sens des responsabilités, la solidarité, la compétence et l'efficacité qui devront à l'avenir présider aux actions de sensibilisation menées vers la diaspora par les associations qui relaient la diplomatie parlementaire et la mobilisation citoyenne impulsées par le Chef du Parlement Ivoirien. Le Professeur Franklin Nyamsi a tout particulièrement insisté sur la volonté forte du Président de l'Assemblée Nationale de voir l'année 2017 être consacrée à la consolidation du Pardon et de la Réconciliation entre tous les Ivoiriens, sans discrimination.

Après trois heures pleines d'intenses échanges, les participants se sont séparés, contents et satisfaits du travail de remise en ordre ainsi accompli. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de sincérité, de fraternité et d'espérance.

Les principaux responsables associatifs relayeront aux bases citoyennes, les acquis de cette rencontre fructueuse, qui est appelée à se renouveler chaque fois que de besoin dans les prochains jours, semaines, mois et années.

Fait à Paris, le mercredi 15 mars 2017

Le service de Communication de la Coordination.