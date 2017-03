CAMEROUN :: Pierre Semengue : Je suis un légaliste :: CAMEROON Le président de la ligue fait le point après les évènements qui ont émaillé la 2e journée de championnat ligue2, dimanche dernier au stade militaire.

#ManiEssomba En date du 7 mars vous avez rendu public une décision dont le délai expire aujourd’hui (hier ndlr) intimant aux dirigeants du Canon de signer une convention sous peine d’être radiés de la ligue, qu’en est-il exactement ?

Un club professionnel comporte trois composantes essentielles : une association, une société qui transforme ses activités de football soit en société d’économie mixte ou en société à responsabilité limité (Sarl) et une convention obligatoire qui doit lier les deux entités. Ça veut dire que le défaut d’observation de l’une de ces procédures juridiques entraine la déchéance du club au niveau de la ligue. Au niveau de la ligue, nous appliquons la tolérance administrative pour ceux des clubs qui viennent d’accéder à la ligue1.

Nous leur donnons un an pour se conformer aux textes, mais pour les autres, l’exécution des textes doit être observée. En ce qui concerne le Canon, le président de l’association monsieur Atéba Yené et le directeur général de la société monsieur Emmanuel Mvé ont jusqu’à minuit (hier, ndlr) pour signer une convention, faute de quoi, le Canon sera exclu de la ligue.

Il est important de préciser que la ligue qualifie les équipes et envoie les documents à la Fecafoot pour formalités de licences. Au moment de l’affiliation des équipes pour cette saison sportive, la commission juridique n’étant pas encore mise sur pieds, étant légaliste je me suis référé auprès de ma tutelle, la Fecafoot pour avis. Celle-ci a pris faits et cause pour. J’ai été surpris par cette décision car la Fécafoot était bien représentée lors de l’assemblée générale du 27 novembre à laquelle a pris partqui a porté à la tête du Tonnerre monsieur Mani Essomba.

De plus la seconde convoquée par monsieur Onambélé Zibi ne respecte pas les délais légaux qui sont de 15 jours minimum entre deux assemblées générales, les siens étant de 13 jours, ayant convoqué la seconde le 10 décembre. Au vue de cela, nous avons sollicité l’éclairage de la commission juridique de la ligue qui a donnéeun avis favorable au Tonnerre de Mani Essomba dénommé Tonnerre kalara club Saos que j’ai entériné et la Chambre de conciliation et d’arbitrage qui est la cour suprême en matière de litiges sportifs à tranché la semaine dernière en faveur de Mani Essomba.

Que dire des chèques à vous délivrer par la Fecafoot hier, (14 mars ndlr) ?

Nous avons perçus des mains du vice-président de la Fecafoot, un chèque de 162 millions francs cfa sur les 410 millions attendus. Jusqu’à présent nous fonctionnons avec la subvention du premier ministère qui allait s’épuiser à la 8e journée. Si les chèques sont approvisionnés, nous allons pouvoir poursuivre le championnat sereinement.