CAMEROUN :: Stecy Sa : En attente de cartes magnétiques :: CAMEROON La production de ces gadgets paralyse la mise en circulation des nouveaux bus de transport à Yaoundé.

#CarteMagnétique Voilà déjà plus d’une semaine que l’entrée principale ainsi que toutes les boutiques et restaurants des environs de l’université de Yaoundé II-Soa sont pris d’assaut par des individus en teeshirts et casquettes. «Stecy Sa» et «Tap & go» sont les principaux insignes lisibles sur les vêtements qu’arborent les jeunes promoteurs de la carte magnétique.

C’est à travers cette carte magnétique que se fera le payement dans les bus de la nouvelle société «Stecy sa». Dans les prochains jours, ce sera l’unique moyen de payement, une fois que les bus seront en circulation. Toutes les couches de populations sont interpellées pour un éventuel enregistrement afin d’obtenir le précieux sésame.

«Une carte magnétique pour en faire quoi ?», s’interrogent toutes les personnes interpellées. Nombreux sont ceux qui s’arrêtent pour écouter, mais très peu se font enregistrer. Odile Mengue, étudiante qui ne s’est pas fait enregistrer, malgré toutes les explications, rapporte qu’«il n’y a aucune différence entre les cars de 250Fcfa et ces bus de 200Fcfa. Généralement, le trajet pour Soa est court, mais long à cause des embouteillages lorsqu’on est dans le car. Les conditions de transport sont peut-être pas meilleures, mais, avec le bus, le trajet sera encore plus long, parce que le bus ne se faufile pas dans les sous-quartiers pour échapper à certains bouchons».

Les futures cartes seront dotées d’une puce et elles sont rechargeables. Leur délivrance se fera à raison de 1000 Fcfa l’une. Comme une puce de téléphone, ces cartes sont remises à leurs propriétaires vierges. Il est donc question de les recharger chez certains opérateurs de téléphonie mobile. Les populations évoquent la corruption ou le favoritisme observées auprès de la défunte société de transport en commun (Le Bus). Mais, ces avis ne découragent pas tout le monde.

C’est le cas de Lucas Ngorbo, lui aussi étudiant, qui espère avoir plusieurs cartes. «Je tacherai de savoir s’il est possible d’avoir plusieurs cartes. S’il m’arrivait d’égarer l’une de mes cartes, il me sera toujours possible de me déplacer et en plus, l’époque où on se promenait avec de l’argent en espèces est révolue», dit-il.

Un des jeunes promoteurs de la carte magnétique confie que c’est à cause de cette carte que les bus ne sont pas encore en circulation. Toujours selon cette dernière, la fabrication de ces cartes prend beaucoup de temps parce qu’elle renferme des informations personnelles de chaque individu qui la possède.