CAMEROUN :: Crise anglophone : les messes basses de l’Eglise catholique :: CAMEROON On en demande par avance pardon à notre Eglise «qui est au Cameroun» si cette chronique peut paraitre ronchonne ou pisse-froid. C’est que nos hommes de Dieu ne laissent de nous surprendre ces derniers temps alors que le couple francophone-anglophone semble partir en ruine. Conséquence, à tort le plus souvent, à raison quelquefois, les Camerounais commencent à regarder leurs ministres du Dieu invisible du même oeil. Heureusement que l’infaillibilité du pape a été mise en doute depuis…

#LegliseCatholique Il est possible que nous ayons une imagination galopante. Mais, comment ne pas évoquer la soupe à la grimace(ou plutôt la poêlée aux couleuvres) servie à Philemon Yang condamné à danser la danse de Saint Guy sous les balles chaque fois qu’il s’est rendu dans le Nord-Ouest ! L’absence de la Catholic Education Workers Trade Union (Cewotu) au conclave du 27 février à Bamenda dont le but était pourtant de trouver des voies et moyens pour mettre fin à la crise anglophone qui dure depuis le mois de novembre 2016, n’avait-elle pas failli mener les «négociateurs de l’impossible» droit à l’apoplexie ? Logique.

Car, selon l’annuaire statistique 2014-2015 du Minedub, le gros contingent (pas moins de 11276 préscolaires !) des élèves des deux régions «rebelles», provient de l’enseignement catholique. C’est clair, l’anguille sous la roche porte un nom : l’Eglise catholique. Au début de la crise, elle nous a joué du : « je ne sais rien, je n’ai rien vu, je n’étais même pas là. Et si j’y étais, je dormais. » Le dicton sicilien exprimant l’omerta, le silence sépulcral. Un silence d’où monta soudain la voix du cénacle épiscopal prêchant «le fédéralisme comme l’une des voies de sortie de crise(…) Les populations pensent que ce système prendra en compte leurs spécificités».

Vraiment ! Sans doute, d’après un sondage Ipsos… L’Eglise catholique et la situation dans le couchant de notre pays, une histoire de catacombe et de cathédrale ? A la messe de midi, on fait la langue de bois, à celle de minuit, on murmure. Et c’est d’ailleurs le sujet d’appétence du prélat des prélats de la zone, le cardinal Tumi, celui qui est prêtre à vie comme d’autres sont médecins pour l’éternité. Sur les plateaux de télévisions, il consacre la décentralisation. En dehors, il trouve tous les péchés à l’unité du Cameroun. Ses ambitions politiques ? Mais, c’est comme carême en mars ! «L'église catholique a autrefois supporté la colonisation, je ne serais pas surpris qu'elle supporte aussi Boko Haram !», bougonne un internaute estomaqué.

Ce tableau des iniquités de notre chère Eglise peut paraître forcé, excessif: Il l’est en effet. Nos «oints du Seigneur» seraient-ils des mantes religieuses sans religion ? Et même. Noé était le dernier des ivrognes, mais Dieu lui confia l’Arche ! M’enfin, l’homme n’est ni ange ni bête. Même si le malheur veut parfois que qui fait l’ange fait la bête… Qui sait ? Peut-être que nos prélats pensent comme cet ancien compagnon de Bob Marley que «la paix, c’est le diplôme qu’on décerne au cimetière.

» Dans ce cas, il ne reste plus qu’à leur rappeler ces paroles d’un acteur de cinéma américain : «si mes parents savent que je suis entré dans une église, ils voudront me soigner.» Amen !