BELGIQUE :: BELGIUM - COMMUNIQUE PRESSE - BRUSSELS HIGH LIGHTS - CONCOURS NATIONAL MODE - 2ème EDITION - AVRIL 2017 L?Asbl Label Hope entreprend au cours de l'année 2017, une initiative consacrée aux jeunes. L'objectif étant de promouvoir et favoriser l'autonomisation des jeunes au travers de leurs projets respectifs, dans un environnement multiculturel pour une diversité très présente.

#MeilleureCohésionSociale Ce projet reçoit une multitude de nationalités, et prône ainsi une meilleure cohésion sociale à Bruxelles. Une initiative très suivie et attendue en Belgique.



Êtes-vous également prêt à soutenir ce projet, par votre présence effective ?



Ainsi, le comité Mister Black Belgium souhaiterait vous compter parmi ses personnalités diplomatiques invitées pour sa Grande Finale prévue le Samedi 15 Avril 2017 au VIAGE Casino (Boulevard Anspach 30, 1000 Bruxelles - InterParking à disposition) dès 20 Heures.



Préparez vos esprits car cette soirée très mouvementée sera riche en émotion, information, partage, suspens, découverte, élégance...etc. Repas et Boisson à disposition.

Press contact

Tel: 0465594251, Stephane

- Rendez-vous ici

Comité d'organisation MBB

https://www.facebook.com/pages/Mister-Black-Belgium/436010853235741

Places Limitées