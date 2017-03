France- Cameroun- Diaspora, CANCER: L'ARTISTE EDITHA SOUTIEN NATASCHA BIZO ET LANCE UN APPEL AUX ARTISTES CAMEROUNAIS Comme ses consœurs et confrères artistes, Editha, qui connait Natascha BIZO il y a plus d'une trentaine d'années,car ayant fait leurs classes ensembles dans le milieu artistique, a tenue à être présente à cette journée d'information et se sensibilisation sur la pathologie du cancer. Son soutien à sa "sœur" n'est pas que circonstanciel car, depuis que Natascha est en mauvaise santé, l'ex-meilleure danseuse de Yaoundé en 1998 a toujours à ses côté et le réitère ici.

#NataschaBIZO