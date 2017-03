Cameroun – FODIAS 2017: Les manifestations d´intérêt attendues jusqu´au 30 mars :: CAMEROON Les personnes physiques ou morales désireuses de participer au Forum de la Diaspora, FODIAS 2017, prévu du 28 au 30 juin á Yaoundé, au Cameroun, sous le thème "Le Cameroun et sa diaspora: Agir ensemble pour le développement de la nation", ont jusqu´au 30 mars pour envoyer leurs projets dans les 07 secteurs retenus.

#BusinessTo Fodias 2017 met l´accent sur les points relatifs á la formation, l´acquisition, la maintenance des infrastructures, le développement des services, la maîtrise et le développement cybernétique dans les secteurs de la "Santé", "Sécurité sociale", "Education et Formation", "Tic et Economie verte", "Economie, Finances et Développement immobilier", "Art, Culture et Tourisme". Toutefois, sont encouragés des projets" n´appelant pas une contribution financière directe de l´Etat ou bâtis autour des financements innovants".

A cet égard, Fodias 2017, indique-t-on au ministère des relations extérieurs, apparait comme "une plateforme inclusive et opérationnelle pour laquelle les contributions des camerounais à l´étranger et dans une moindre mesure, celles des locaux est attendues". D´où l´appel lancé á toute personne physique ou morale intéressée, á faire tenir son projet avant le 30 mars 2017, soit auprès de l´une des missions diplomatiques et postes consulaires camerounais à l´étranger, soit directement par courriel au Minrex, á l´adresse dceminrex@gmail.com.

Le programme du Forum prévoit une cérémonie solennelle d´ouverture et de clôture, des travaux en ateliers, des séances de projection, de l´animation culturelle et des expositions. camer.be Des conférences et des rencontres "B to B" (business to Business) et " B to G" (business to Government) et un village du FODIAS ne seront pas en reste.

Sous le Slogan " We did it, let´s do it together", FODIAS 2017 est la matérialisation de la considération que le Chef de l´Etat Paul Biya accorde á la diaspora, autant que sa volonté de voir celle-ci s´impliquer dans le développement du pays. Celle-ci transparait également dans les mutations réglementaires et institutionnelles au Ministère des Relations Extérieures. camer.be L´organe chargé de l´encadrement des camerounais à l´étranger est passé du statut de Bureau en 1999 á Direction des camerounais de l´étranger en 2013. Sans oublier l aloi N°2011/013 du 13 juillet 2011 accordant aux camerounais de l´étranger, le droit de vote à l´élection présidentielle.

Il faut rappeler que FODIAS 2017 est une heureuse initiative du Gouvernement camerounais, placée sous le Très Haut patronage du Chef de l´Etat, Chef de la diplomatie camerounaise.