Accord de Partenariat Economique :Le Cameroun veut préserver la viabilité de son tissu productif :: CAMEROON Pour accompagner l’encadrement et le bon fonctionnement du processus de libéralisation des échanges commerciales entre le Cameroun et l’Union européenne, le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire a organisé du 14 au 17 mars 2017 à Kribi dans la région du Sud-Cameroun, en collaboration avec la Cellule d’appui à l’ordonnateur national du FED, un atelier de formation à l’intention des opérateurs économiques et des responsables des administrations publiques en charge des questions commerciales. Ces travaux avaient pour objet, le renforcement des capacités des participants à la maîtrise des contours, subtilités et particularités de la mise en œuvre des instruments de défense commerciale de l’APE d’étape, notamment les mesures antidumping et compensatoires, ainsi que les clauses de sauvegarde.

#LUnionEuropéenne A l’ouverture des travaux, le Secrétaire Général du MINEPAT, par ailleurs président du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’APE bilatéral Cameroun-Union européenne, a indiqué que cet atelier intervient après la tenue, le 03 mars dernier à Douala, de la 16ème session du Comité des Ministres d’Afrique centrale en charge de l’APE. Au cours de cette session, les ministres de la région Afrique centrale avaient pris l’engagement de revenir à la table des négociations avec l’Union européenne, en vue de la conclusion d’un APE régional équilibré c’est-à-dire, prenant en compte les volets développement et commercial. Jean TCHOFFO a également saisi l’occasion pour présenter aux participants, les contours de l’APE et l’évolution des négociations dans la région Afrique centrale. Selon le Secrétaire Général du MINEPAT, cet atelier vise à garantir une exécution harmonieuse des instruments de politique commerciale, et à donner aux acteurs de l’économie nationale des outils pertinents à la préservation de la viabilité du tissu économique.

Pour Aliou Abdoullahi, Coordonnateur de la Cellule d’appui à l’ordonnateur national du FED, « il s’agit du début d’une série de quatre ateliers qui seront organisés » à l’effet de capaciter davantage les opérateurs économiques, les membres de la société civile et les responsables des administrations publiques. La Secrétaire Permanente du Mouvement des Entreprises du Cameroun (MECAM), Diane Ndeuna, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au gouvernement camerounais et à l’Union européenne pour cette « bonne initiative ».