CAMEROUN :: Crise au TKC : La Ligue conforte Essomba Many :: CAMEROON Une conférence de presse donnée à cet effet hier au siège de l’instance par le président Pierre Semengue.

#EssombaMany Sur la faction légitime

A l’encontre de son Conseil d’administration, Pierre Semengue a préféré suivre l’avis de la Commission juridique de la Ligue pour légitimer la faction emmenée par Achille Essomba Many. Pour ladite commission, l’Ag du 27 novembre 2016 qui a élu Essomba Many est valide, son adversaire ne pouvant suspendre les travaux entamés sans apporter la preuve de l’existence d’une menace suffisamment caractérisée à l’ordre public. Par ailleurs, Pierre Semengue évoque des irrégularités dans la seconde Ag tenue le 10 décembre 2016. « C’est la Ligue qui valide les clubs qui doivent jouer le championnat et transmet à la Fecafoot pour établissement des licences. Nous ne savons pas comment Onambélé Zibi a procédé pour les siennes », déclare le président de la Ligue, conforté dans sa décision par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique du Cameroun.

Sur le match Tonnerre- Botafogo et l’arrêté préfectoral

« Nous n’avons pas compris pourquoi le match ne devait pas se jouer. J’ai demandé que le match ait lieu afin que l’on constate les atteintes à l’ordre public. En dehors du retard pour le coup d’envoi, il n’y a pas eu d’incident. Il ne s’agissait pas d’outrepasser les recommandations du sous-préfet de Yaoundé III. De même l’arrêté préfectoral interdisant au Tonnerre de jouer à Yaoundé nous a étonnés. Nous pensons que le préfet a été induit en erreur et nous l’avons rencontré pour apporter des éclaircissements», déclare Pierre Semengue. Hier pourtant, à l’occasion de la 4e journée, le TKC n’a pas pu disputer son match programmé à Bamenda contre National. Deux équipes se sont une nouvelle fois présentées sur le terrain et les autorités administratives ont décidé d’annuler cette rencontre.

Sur les sanctions de la Fecafoot à l’égard du corps arbitral

« Il s’agit d’une intrusion de la fédération. Elle a sans doute été mal informée. C’est la Ligue qui organise les championnats. La Fecafoot met à sa disposition des officiels, qui sont désignés pour les matchs par la commission d’arbitrage de la Ligue. Ces arbitres n’ont pas commis de faute. Il ne s’agit pas d’une rébellion contre la Fecafoot qui est notre tutelle. Mais cela n’est pas synonyme de subordination», affirme le président.

Sur le cas Canon de Yaoundé

Selon une décision du Tribunal de première instance d’Ekounou, les sociétés anonymes à objet sportif immatriculées par Fabien Omboudou et Emmanuel Mve se sont vues retirer leurs registres de commerce. La seule SAOS valable étant celle d’Ateba Yene, conformé- ment au droit Ohada. Cependant, celle-ci ne dispose pas d’une convention la liant avec l’association Canon, dirigée par Emmanuel Mve. « Nous leur avons donné huit jours pour s’entendre, sinon Canon perdra son statut de club professionnel. Le délai expire aujourd’hui (hier, ndlr) à minuit », déclare Pierre Semengue .