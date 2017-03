FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: ANDREA MEBENGA MISS CAMEROUN INTERNATIONAL ET L'AVENTURE CONTINUE C'est au cours d'une âpre soirée le week-end dernier à Noisy-Le-Sec près de Paris, que l’événement a eu lieu. Un parterre de professionnel venu de tous les secteurs de la vie associative et du monde de la mode pour élire la beauté, l'intelligence et l'élégance.

#JeunesFillesSélectionnées Après plusieurs passages d'exhibitions et d'interrogation devant un jury très relevé, c'est la jeune Andréa MEBENGA qui remportera la couronne devant une dizaine de jeunes filles sélectionnées pour concourir. Une initiative de Jeannine YANA qui n'est pas à sa première expérience et qui compte fédérer toutes les compétences du secteur de la beauté afin de donner à la femme Africaine et Camerounaise ses lettres de noblesse.