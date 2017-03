Belgique: La 4ième édition du forum Africa-Belgium Business Week annoncée pour les 18, 19 et 20 avril 2017 Africa Rise asbl, organisme établi à Charleroi et promoteur de forums économiques annonce la tenue de la 4ième édition de son forum AFRICA-BELGIUM BUSINESS WEEK 2017 qui se déroulera les 18, 19 et 20 avril 2017 à l'hôtel Château du Lac à Genval en Belgique (près de Bruxelles).

« L’ABBW est un forum d’affaires international, unique en son genre en Belgique. Une plateforme d’échanges et de rencontres pour impulser les échanges entre entrepreneurs européens et africains » déclare Chistian Liongo, Président d’Africa Rise asbl.

Des échanges B2B au coeur de Genval !

Devenu le rendez-vous incontournable du monde économique, le forum d’affaires réunira pendant 3 jours près de 800 chefs d’entreprise, décideurs politiques, chefs de gouvernement venant d’Europe, d’Afrique et du reste du monde pour échanger, partager leur vision sur une économie mondiale dont l’innovation sera un des enjeux majeur. Une plateforme de networking de premier plan.

Des partenaires engagés pour une vision partagée ! Une vision et des valeurs communes au service d’une Afrique entreprenante et innovante. La Province du Brabant Wallon, partenaire depuis la première édition en 2014 reste le promoteur principal aux côtés d'Africa Rise. Avec V68, agence de communication digitale, Africa Rise opère un réel déploiement à l’ère du numérique.

Les temps forts de l’ABBW2017

De nombreux ateliers et focus vous attendent durant lesquels des officiels et des experts interviendront. Focus « République Togolaise » « Centrafrique » « Grands entrepreneurs et industriels africains » « Villes d’Afrique ». Ateliers « Femmes entrepreneurs », « Douanes », Provinces de la RD Congo ». Autant de fenêtres de partage d’expertise, d’expérience pour favoriser des rencontres B2B encore plsu ciblées.

Nous découvrirons les opportunités que nous offre le Togo, qui sera notre pays à l’honneur. Le Togo, dont le gouvernement sera au forum, est devenu une plateforme portuaire très importante pour les opérateurs Ouest africains.

Contacts Presse / Marcelle Kom / + 32 470 05 39 86 / marcelle.kom@africarise.be /

Jean-Claude Bakali / Représentant Togo / +22891602939 / jc.bakali@africarise.be