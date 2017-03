Cameroun, Filouterie politique au Rdpc: Complot perpétuel contre Fréderic Djeuhon dans le Ndé :: CAMEROON En bonne passe pour être investi candidat à la députation pour le compte de la commune de Bazou en 2007, le président de la chambre des experts du Cameroun a été floué au bénéfice de Claude Feutcheu dit « le parisien ». Et celle opération malsaine a été orchestrée au mépris de la pratique de l’occupation alternative ou rotative des sièges de député par les fils des différentes communes ou arrondissement du Ndé, avec la complicité de certains caciques du comité central du parti des flambeaux ardents.

#MarcelNiatNjifendji Des équations politiques ne cessent de s’amplifier et de se compliquer dans le département du Ndé à l’aube de 2017. Chaque élite se range derrière le Clan de Marcel Niat Njifendji (président du Sénat et 2e personnalité de la République) en vue de préparer son positionnement ou s’aligne derrière Courtes Kectha(maire de la commune de Bangangté) pour se rapprocher de la base. Ce qui fait que le jeu politique dans les rangs du parti des flambeaux ardents est fait, à titre perpétuel, des intrigues et des joutes épistolaires par media interposés. Au plan social, les uns et les autres s’agitent pour exprimer leur fidélité aux différents leaders ou présumés leaders locaux. C’est ainsi que porté à la présidence du Comité technique d’organisation des obsèques de Rosette Mboutchouang Mengolo, belle-mère du chef de l’Etat, Paul Biya et maire de la commune de Bangou(2007-2014), Jean Claude Mbwentchou, ministre du Développement urbain et de l’habitat (MInduh), s’est investi pour marquer la primauté de Marcel Niat Njifendji, élite du Ndé et président du comité d’organisation des cérémonies tenues les 24 et 25 février dernier à Bandenkop. Pour la qualité de l’organisation de cette cérémonie, les accusations et les frustrations diverses…passons.

Notons juste qu’à travers ce déploiement, l’actuel Minduh entend consolider sa place d’interlocuteur du patriarche Niat dans la commune de Bazou. Oubliant qu’avant lui, Fréderic Djeuhon, élite du Ndé et président de la chambre des experts du Cameroun n’a jamais ménagé des efforts pour le triomphe des idéaux de paix et développement exprimés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) dans tous les villages de la commune de Bazou et au-delà…

La conscience collective retient qu’en 2007…

Ainsi, la soixantaine sonnée, il apparait comme un modèle à suivre pour nombreux jeunes du fait de ses qualités de probité morale et intellectuelle. Expert en Industries Alimentaires & Biochimiques au Cabinet EBONY / Président du Bureau Exécutif de la CPET, il met son imagination fertile et débridée pour la promotion d’une nouvelle manière de voir et d’être dans le Ndé.

Surtout que jusqu’à ce jour, son implication en faveur des populations et pour leur émergence n’est pas des moindres. Ce qui fait que ça dérange….Surtout que la conscience collective retient qu’en 2007, son investiture à la députation arrachée de haute lutte suite aux suffrages des populations a été détournée au profit de Claude Feutcheu qui semble-comme le soutient des analystes du microcosme politique local- « vouloir s’arroger un titre foncier de député Rdpc dans le Ndé ». Et pourtant, il est constant que cette forfaiture se poursuit parce que Fréderic Djeuhon est resté dans une posture de pacificateur. Cet attribut colle bien à la peau de ce polytechnicien qui n’aime pas faire de bruits. Car, comme nous le soulignons déjà sur ce site, sa combativité contraste fortement avec son sens de la mesure. Dr Ing Diplômé de l’Institut Polytechnique de Lorraine en France, il ne manque point de se démarquer dans l’arène

politique du département du Ndé. Porté à la charge de président de la commission communale des opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) dans le Ndé-Nord en 2015, il n’a lésiné sur aucun moyen pour faire prévaloir l’ordre au cours desdites élections.