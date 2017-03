ÉTATS-UNIS :: USA: Fraude des cartes de crédit, une pratique inquiétante des feymen camerounais de la diaspora :: UNITED STATES Aux USA et précisément à Tennessee, un jeune camerounais de 32 ans, Rhodri Bongam est arrêté par la police et accusé de fraude des cartes de crédit.

#LaManneRécoltée Le cas de ce compatriote n´est pas isolé, car on note de plus en plus la présence des compatriotes qui sont allés "se chercher" à l´étranger et qui se lancent dans la voix de la vie facile, investissent leur savoir et énergie dans la criminalité financière.

La manne récoltée de ces entreprises criminelles sert souvent à financer le coup de vie élevé, l´achat des produits de marque et les séjours dans hôtels huppés. Ceci étant, il est capital de vérifier de temps en temps la présence de sa carte de crédit et les mouvements du compte.

https://www.facebook.com/thejacques.rogershow1/videos/10208614578621970/