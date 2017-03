Distinction: Camer.be meilleur site d’informations 2016 au Cameroun :: CAMEROON L’Award de meilleur journal en ligne de l’année 2016 a été décerné au site www.camer.be. C’était au cours d’une cérémonie organisée par la Fondation Camerounaise des Consommateurs (FOCACO).

#JournéeMondiale Le choix des consommateurs

La publication de Camergroup était en strass et paillettes à l’institut Français de Douala ce mercredi 15 Mars 2017. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. C’était aussi la cérémonie de remise des Awards aux meilleurs de l’année 2016 au Cameroun organisée par la focaco. Ils étaient tous là. La salle était pleine à craquer. Les professionnels des medias audio visuels et cybernétiques, le domaine des transports, les services et autres. Ces domaines triés sur le volet sont ceux qui ont satisfaits les attentes des consommateurs au cours de l’année écoulée. C’était un travail de longue haleine, une compétition qui a mis au prise les professionnels des différents secteurs sur des critères rigoureusement définis par un jury qui, à l’ouverture de la cérémonie a rappelé les objectifs d’équité, de transparence, de professionnalisme, et d’impartialité qui les ayant guidés au cours des travaux qui ont duré toute l’année 2016. Au centre de leurs préoccupations, les consommateurs dont les attentes ont déterminées les choix des candidats. A LA focaco on précisé pour rassurer « la Fondation Camerounaise des Consommateurs va décerner des prix aux entreprises privées qui ont satisfait remarquablement en 2016 les attentes des consommateurs »

Signe des temps ou hasard de calendrier ? Le thème de la journée mondiale du consommateur est axé sur le numérique « Les droits des consommateurs à l’ère du numérique ». Et, c’est à juste titre que, camer.be qui est, depuis 12 ans à l’avant-garde du numérique au Cameroun a été « plébiscité » parmi les autres sites par les consommateurs Camerounais.

Bernard BATANA, le Directeur Cameroun du site qui a reçu cette distinction est partagée entre émotion et satisfaction « C’est une juste récompense. Au sortir des fonts baptismaux en 2005, on ne donnait pas longue vie à ce site qui se lançait dans un domaine alors en friche et inconnu du public Camerounais. Le numérique relevait de l’illusion et le taux de pénétration internet tres faible. Avec courage et abnégation, les jeune équipe s’est mise au travail. Presqu’un sacerdoce, avec pour seule motivation ouvrir le Cameroun au reste du monde à travers les nouvelles technologies de l’information et la communication. Par la collecte, le traitement et la diffusion quotidienne de l’information, nous avons ouvert une grande fenêtre sur le Cameroun à travers le village planétaire. Voilà notre satisfaction » Pour autant, cette distinction est elle une fin en soit ? « Non. La sagesse populaire dit que le plus difficile c’est se maintenir au sommet. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse, de plus le domaine du numérique est très dynamique. Conscient de tout cela, à camer.be, le travail ne fait que commencer »