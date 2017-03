Cameroun, Abus: Un Avocat sauvagement séquestré et torturé: La lettre de la Comicodi adressée à Monsieur le Secrétaire d’Etat Chargé de la Gendarmerie : Objet : Demande de sanction exemplaire contre l’Adjudant-Chef Major Benoît Mvogo, commandant de la brigade de gendarmerie de Melen pour les actes de séquestration et de tortures d’un Avocat, Me Mbeuda.

#LaCommission Monsieur le Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et s’empresse de solliciter la main lourde de votre autorité, à l’effet d’infliger une sanction exemplaire et sans appel, à l’un de vos collaborateurs coutumier des brutalités.

En effet, monsieur Benoît Mvogo, Adjudant-chef Major, ci-devant commandant de la brigade de gendarmerie de Melen dans la ville de Yaoundé, a enlevé nuitamment, séquestré, torturé, bastonné sauvagement et humilié Me Mbeuda José Christian, Avocat stagiaire.

Les faits, largement médiatisés, se sont déroulés dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars 2013, avec une liberté et une désinvolture sans commune mesure avec la déontologie enseignée dans les écoles de formation de la gendarmerie. (Kalara, n°191, du 13 mars 2017)

La Commission attire l’attention de votre bienveillante autorité, sur la répétition de ce genre de brutalités qui dépasse dorénavant la qualification de bavure pour s’inscrire dans un dérapage quasi criminel. Par ailleurs, la facilité avec laquelle un Avocat peut être séquestré, torturé et humilié, constitue une inquiétude réelle compte tenu de la symbolique de défense des gens et de protecteur des droits et des libertés que consacre à la fois, et de façon automatique, le statut, le prestige et les missions de ce corps de professionnels de la justice. IL Y A DONC URGENCE A SANCTIONNER ET LOURDEMENT.

Vous sachant alerté et restant dans l’attente, la Commission saisit l’occasion pour assurer Monsieur le Ministre de sa haute considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

Copie : Bâtonnier

MINJUSTICE