   Allemagne: Mouna Kenza, la créatrice des bijoux et accessoires a ramené le public aux sources, par sa collection ce samedi 11 mars à BALAFON, Francfort :: GERMANY

Allemagne: Mouna Kenza, la créatrice des bijoux et accessoires a ramené le public aux sources, par sa collection ce samedi 11 mars à BALAFON, Francfort :: GE Dans le cadre de la soirée dédiée à la femme, sous la houlette de BALAFON du camerounais Guy PARKER, de nombreux invités et personnalités de la scène artistique et entrepreneuriale camerounaise de la diaspora ont fait ce samedi 11 mars le déplacement des quatre coins de l´Europe pour Francfort.

#MOUNANYHONICONFECTION Soirée riche, avec pour toile de fond le fameux pagne camerounais du 08 mars, elle a été aussi une plate-forme de visibilité pour la culture. L´un des points saillants ayant été la présentation de la collection MOUNA NYHONI CONFECTION. Un défilé de mode riche en couleurs, qui rentre puiser aux sources africaines de l´inspiration pour enrichir la mode de l´homme et de la femme contemporains.

De son vrai nom Mariane Etoumbè,est la fondatrice de MOUNA NYHONI CONFECTION. Elle est en outre l´organisatrice de l´événement annuel WAXMANIA à Nantes. C´est celle qui "avec ses magnifiques créations faites de bijoux, de tissu Wax, de perles en bois, de cauris et de matières végétales" pour citer notre confrère Issa BEHALAL, est en train de donner une touche africaine aux habitudes vestimentaires. À Nantes en France où la marque est basée, ce mouvement est déjà ancré et trouve au sein de la diaspora une résonnance très positive.

Le défilé de mode à Francfort ce samedi vient une fois de plus démontrer que cette dame qui a fait les études littéraires et est restauratrice de formation est une figure sur qui il va falloir désormais compter, pour apporter sa contribution africaine au rendez-vous universel du "donner et du recevoir" de la mode, pour parler comme Senghor. Ainsi, l´Afrique est et restera une source d´inspiration pour la mode que Mouna KENZA a entreprise de valoriser. Pour tout dire, cet exemple de femme valeureuse nantie de créativité et de persévérance met en exergue le "empowerment" de la femme africaine qui balise un chemin exemplaire pour les générations futures.

Cette prestigieuse soirée, riche en activités culturelles, a été couronnée par la prestation de la chanteuse camerounaise Mani BELLA qui a envoûté le public dans la somptueuse salle de la Friesstraße 20, 60388, Francfort-sur-le-Main, avec aux platines les DJ Dictateur, DJ Stone et Master Ludo DJ.