GABON: RENTRÉE POLITIQUE à PARIS de la CDG,Réaction de Dieudonné APERANO Au terme de de la journée de la rentrée politique, officielle, de la CDG(Convention de la Diaspora Gabonaise), qui s'est tenue le samedi 25 février 2017 dans un grand hôtel au cœur de Paris, manifestation qui a vu la participation de:

#InstitutionsLeLobbying -Fabien OWONO ESSONO, Ancien Ministre

-Charles René MBA, Ancien Ministre

-Yannick NAMBO, Essayiste, qui sont intervenus sur le thème:"Les intérêts économiques entre la France et le Gabon" et qui a constitué le1er Panel de la journée, de Mme MENGUE M?EYA, Porte Parole de Jean PING, Relations avec les institutions

 Séraphin MOUNDOUNGA, Ancien Ministre

 Régis ESSONO, Activiste Diaspora Gabonaise

Qui se sont,eux occupés du second panel intitulé

Le lobbying auprès des Institutions internationales pour le respect de la souveraineté du Peuple Gabonais

et aussi de Claudine MOUSSOUNDA, Coordinatrice Générale du CGR Annie Léa MEYE M’OBAME, Vice-Présidente des Souverainistes- Ecologistes Alfred NGUIA BANDA, Président du Rassemblement Républicain et Socialiste Colette REBOUKA, Activiste Diaspora Gabonaise qui se sont occupé du 3ème Panel appelé

La Résistance plurielle

Un invité de marque s'est présenté sur notre plateau pour, non seulement faire la synthèse de cette journée de manifestation, mais aussi apporter plus d’éclaircissement sur sa situation politique personnel.Transfuge du PDG,(Parti Démocratique Gabonais) au pourvoir depuis 50ans, celui qui semble,désormais être, pour certains de ses compatriotes, un fan de la veste de Jacques Dutronc, a clarifié pour ceux-ci son positionnement et sa détermination...