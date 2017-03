Allemagne- Cameroun- Diaspora: Miranda Oben, la voix d´or du microphone et le projet du retour des migrants (Texte & vidéo) :: GERMANY Miranda OBEN, cette camerounaise, voix or - est une ingénieur et présentatrice multilingue et une femme au grand cœur, mais surtout tendre épouse et mère vouée à sa famille.

Fondatrice et présidente du projet "The Returnees Project Inc.", elle a été une nominée fulgurante dans la prestigieuse liste des 100 africains les plus influents de l'Allemagne en trois années consécutives, 2014, 2015 et 2016. De son leadership, Madame Oben a inspiré plusieurs Camerounais et bien évidemment ceux de la diaspora. Ainsi s´est-elle distinguée comme l'une des grandes dames camerounaises de notre époque.

#PaysRespectifs Le projet “The Returnees - retour au bercail” est la toute première plate-forme Africaine ayant pour but premier de promouvoir un échange mutuel de potentielles ressources impliquant chaque diaspora à leurs pays respectifs en Afrique. Cette organisation a été enregistrée en 2016 et possède des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, au Cameroun, aux États-Unis, ainsi que dans d’autres pays. D’ici 2020, le projet « The Returnees » aura pour but une base de données de 90 % des membres de la diaspora, tout en favorisant plus de 80 % de leurs investissements/ressources vers la croissance économique du Cameroun. Avec pour objectif: mettre en place une interface pour coordonner des échanges d’informations et de ressources avec le public à travers des "success stories" qui inspirent.

Organiser une rencontre – un gala annuel qui apportera ses membres sur une toile de réseau vers un agenda progressiste. Une création de lien entre ses membres et des sociétés pour une intégration transparente.

Cette locomotive a été enclenchée le 16 Décembre 2016 sous le haut patronage du Ministre des Relations Extérieures du Cameroun et marquée par une participation massive. Pas moins de 11 communautés de la diaspora dont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Italie et bien d'autres ont répondu présent à ce rendez-vous international. Une première en son genre mettant sur une seule et unique plate-forme la diaspora et les ressortissants de l'Europe avec leurs projets et idées, ainsi que les citoyens qui ont toujours résidé au Cameroun et venus pour un échange et aussi surtout pour transformer ces idées en action. Cette première a été honorée par un panel et des invités de haute gamme tels que Christian Ngan DG de Madlyn Cazalis, Roland Fomundam DG de "GreenHouse Ventures", Dr Thierry Nyamen DG de TANTY, Dr Kate Kume Fondatrice de RMBIbow, le Dr Nick Ngwanyam DG de St Louis University, Cyprian Nji Suh de la Robertson Winery et Alenne Menget de ATS Productions ainsi qu'une délégation ministérielle venue de Yaoundé pour prendre part à ce jour historique.

Un événement d'une telle envergure ne saurait respecter son statut que par la présence des médias majeurs du territoire tel que Canal 2 International, STV, Apex1Radio, The Miss P Show, CRTV et Afrique Media. Une conférence chargée de qualités, de savoir-faire et de ressources venant des secteurs médical, d'ingénierie, d'entrepreneuriat, d'impôt, d'agriculture et d'éducation pour ne citer que ceux-ci. Le tout couronnée par une inoubliable soirée de gala.

Dans un interview récent du chargé de communication, cet aspect remarquable a été relevé, celui de mettre en lumière ces Camerounais déjà rentrés au pays et qui ont crée un lien plus dense avec ceux de la diaspora. Le comité d'organisation situé au Cameroun et dans six autres pays annonce déjà la couleur de la deuxième édition qui aura lieu le 22 décembre 2017 au Cameroun, répondant ainsi à la grande demande des personnes intéressées. Avec une organisation plus que réussie en 2016, le Cameroun est classé en première position des 54 pays africains suivi par le Nigéria et le Ghana qui à leurs tours, se lancent dans cette même voie, laquelle sera coordonnée par nos équipe dans ces pays respectifs. Miranda OBEN constitue ce pont "The Bridge" entre la diaspora et le Cameroun pour la réalisation de cette vision.



Prochain événement: Conférence et Gala THE RETURNEES - 22 Décembre 2017 , Douala

Contacts: Web: www.mirandaoben.com - www.thereturnees54.com

Facebook: The Returnees Project Inc.

Email: info@thereturnees54.com

Twitter: @thereturnees54.com

Tel: 00237-699-989-474