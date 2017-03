Calixthe Beyala une amazone de la littérature qui fera toujours briller la renommée du Cameroun :: CAMEROON J'ai un véritable problème avec l'agressivité verbale de certains journalistes du Cameroun. Je n’ai pas été formé pour la critique, mais en tant qu'observatrice et actrice de la société camerounaise je me demande quel est le rôle du journaliste au 21ème siècle. Quelle est le but escompté lorsqu'on invite une personnalité africaine de marque importante sur un plateau télé. Calixthe Beyala nous lui connaissons tous son caractère pugnace et tenace, n'oublions tout de même pas que c'est ce tempérament bien trempé qui lui a permit de gagner des grands combats à l'échelle internationale pour la cause noire. Si aujourd'hui nous pouvons bénéficier des services des figures comme Claudy Siar, Kémi Seba si nous avons des Harry Roselmack ...c'est parce que des braves femmes comme Calixthe se sont levées farouchement pour réclamer une plus large visibilité des noirs en France. Si aujourd'hui les noirs sont largement représentés dans le milieu fermé des médias français c'est fort heureusement parce qu'il y'a des camerounaise de la trempe de Calixthe Beyala.

#CalixtheBeyala Si donc pour ce qu'elle a fait pour la cause noire nous compatriotes ne pouvons pas être reconnaissants, qu'est ce qui fait croire que c'est quand elle va combattre le pouvoir en place qu'il y'aura une lumière de reconnaissance ? Je suis offusquée quand je vois certains plaisantins se ruer par des propos intrusifs et agressifs sur cette noble Dame pour affirmer des insanités insoutenables à son sujet. Dire vulgairement que Calixthe Beyala ne fait pas honneur au Cameroun est une injure au corps des journalistes du Cameroun. Lucidement, je me demande si certains journalistes sont amnésiques quand nous savons tous que l'histoire a été mis sur pieds pour sortir les peuples de l'oubli. Si donc certains journaliste sont devenus pitoyablement aphasiques n'aurait on pas des logopédistes dans ce pays pour pallier à certaines irrégularités ?

Le MAF initié par Calixthe Beyala a permis de dégommer le plus sanguinaire et méprisant des présidents français Nicolas Sarkozy. En 2011 Calixthe a pris cause et fait pour le président Gbagbo en côte d'ivoire s'il ne faut compter que ça. Le journalisme n'est pas pas un métier ou on se règle des comptes du quartier. N'allez pas étaler les gens dans vos tribunes pour les agresser, ou tremper dans leur vie privée, ça s'appelle de l'imposture. Comme si tout ce qu'on pouvait tirer de bénéfique sur la vie de Calixthe c'est son histoire avec le très connu animateur français. Cette dame n'a-t-elle pas des choses à enseigner à cette jeunesse qui l'admire et aspire à devenir comme elle un jour ? Pourquoi l'Homme noir aime réduire son frère? l'insulter, le ridiculiser et l'humilier ? Que gagne t'il à cela ?Que profitez-vous dans votre campagne de sabotage? Honte à vous !!! Vous êtes semblables ces petits serpents qui avaient dit un jour j'aurai des pattes quand je serai grand, puis c est fut tout.

Pouvez- vous gagner un jour ce qu’elle a gagné? on connais vos salaires de 70 mille francs, est ce cette misère qui rend certains jaloux? Tout compte fait certains de nos journalistes n'ont plus aucune mémoire. Ils se comportent comme des cancres d'une classe. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Calixthe est et demeure Calixthe, à travers ses œuvres lues dans le monde et traduites, elle demeure immortel, vous n'êtes que des petits animateurs à ragots qui s'affichent avec des discours misérabilistes. Elle est respectée pour sa richesse culturelle et sa carrure intellectuelle. Accueillie à travers le monde comme une véritable amazone de la littérature. Lue et traduite à travers le monde, l'une des premières femmes noires qui s'est imposée dans la sphère très convoitée et sélective des médias Européens. Je veux dire le cercle fermée des élites de France. Ne livrez pas la jeunesse dans ce suicide collectif de l'ignorance, la gangrène de votre ignorance nous dévore le cœur mais pas la tête. N’amenez pas notre jeunesse dans cette espèce de lucidité cynique, notre jeunesse est trop belle. Des animateurs de torchons qui n'inspire que le mépris.