Cameroun, Affaire Koumatekel : Laquintinie exorcise le fantôme :: CAMEROON Un an après le drame du ďécès de Monique Koumatékel , cette formation hospitalière offre un visage plus humain aux patients. La ville de Douala s’est réveillée sous une pluie battante hier mardi, 14 mars 2017. A l’hôpital Laquintinie de Douala, des gens vont et viennent. A la maternité de cette institution hospitalière, l’ambiance est celle des jours ordinaires. Des femmes enceintes arpentent les couloirs de ce bâtiment. Tout est calme et serein. Pourtant, il ya un an, les images d’une femme décédée sur le perron de la maternité de cet hôpital, le ventre ouvert et d’une autre, tenant entre les mains l’enfant qu’elle venait de faire sortir des entrailles de la défunte faisait la Une des réseaux sociaux. C’est ce samedi, 12 mars 2016 que Monique Koumatékel trouve la mort dans des circonstances encore troubles.

#LhôpitalLaquintinie Pourtant, l’évocation de ce drame surprend. L’oubli s’est installé. « Ah oui, je m’en souviens maintenant. Mais, il y a un an et depuis lors, on n’a plus évoqué de pareils cas dans cet, lance une dame venue accompagner sa fille sur le point d’accoucher.

Pour sa part, le personnel médical reste peu disert sur cette question. «L’hôpital va bien. Il n’y a plus de problèmes. Pourquoi voulez-vous réveiller les vieux démons. Cette affaire est malheureusement arrivée et aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé dans cet hôpital », lance au passage une infirmière.

