AFRIQUE :: Les violences sexuelles infligées aux femmes migrantes :: AFRICA Les migrantes sont des femmes ayant quitté leur pays et leur famille, pour fuir la misère et les conflits armés. Originaires principalement d’Afrique de l’Ouest et centrale (République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Liberia, etc…), elles subissent de nombreuses agressions, dont des violences sexuelles à chaque étape de leur trajet de migration, notamment des viols des autres migrants. À l’intérieur des zones de transit, s’ ajoutent les agressions sexuelles des policiers et du personnel de sécurité.

#AgressionsSexuelles Lorsqu’elles n’ont pas la somme nécessaire pour financer la traversée de la Méditerranée, elles sont contraintes à des relations sexuelles avec les passeurs. Et même en terre d’asile, point de répit. Le manque d’intimité fait qu’elles dorment dans la même pièce que les hommes et font leur toilette dans les mêmes sanitaires (toilettes et douches).

La promiscuité avec les hommes et le manque d’intimité font que les jeunes filles et les femmes sont constamment harcelées et violées, à la vue et au su de leurs autres compagnons de misère.

Toutes ces agressions sexuelles ont des conséquences dramatiques sur leur santé physique et mentale : MST dont SIDA, infections génitales, fausses couches, grossesses non désirées , stress permanent, angoisse, idées suicidaires…Généralement ces femmes taisent ces drames par honte ou par peur de représailles, et aussi parce qu’elles n’ont pas les moyens de porter plainte.

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée des droits de la femme, l’ONG Gynécologie Sans Frontières, qui travaille dans les camps du nord de la France, a révélé qu’environ 70% des réfugiées avaient subi ces violences sexuelles.

Quatre mois après le démantèlement de « la jungle de Calais », l’association a observé une recrudescence des viols et des demandes d’avortement. Aussi, elle réclame au gouvernement que soit ré-ouvert le centre Jules Ferry à Calais, qui permettrait d’accueillir 400 femmes et enfants.