CAMEROUN :: Région du Centre : Paul Naseri Béa nommé nouveau gouverneur par Paul Biya :: CAMEROON L’ex-préfet du Wouri, a été propulsé à la tête de la région siège des institutions hier 13 mars 2017 en remplacement de feu Joseph Otto Wilson.

#PaulNaseriBéa Depuis le 24 octobre dernier, mort de Joseph Otto Wilson, la région du Centre, celle qui a le privilège et le prestige d’avoir pour chef-lieu Yaoundé la capitale du Cameroun, était restée sans gouverneur. Et comme à son habitude, Paul Biya le président de la République, a « frappé » lorsqu’on s’y attendait le moins.

Ça y est donc ! La région du Centre a son nouveau gouverneur. Il s’appelle Paul Naseri Béa. Ex-préfet du département du Wouri (région du Littoral), comme son prédécesseur, il est anglophone du Sud-ouest, et précisément, du département du Ndian. Et commede regrettée mémoire, Paul Naseri Béa, est aussi né en 1964. Il a donc 53 ans.

Sorti de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) en 1990, Paul Naseri Béa qui intègre la préfectorale camerounaise à 26 ans, a tour à tour, été : 1er Adjoint préfectoral du Haut-Nkam (région de l’Ouest) ; préfet du Lom et Djerem (région de l’Est) ; préfet du Diamaré (Extrême-Nord) ; préfet de la Menoua (Ouest), et de 2012 à hier 13 mars 2017, préfet du Wouri (Littoral).

Selon toute vraisemblance, Paul Naseri Béa sera installé ce mardi 14 mars à Yaoundé dans ses fonctions de nouveau gouverneur de la région du Centre, par Réné Emmanuel Sadi le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation.