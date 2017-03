RD CONGO :: Le pape François annule une visite prévue cet été en RDC :: CONGO DEMOCRATIC Le pape François a annulé une visite prévue cet été en République démocratique du Congo (RDC), rapporte mardi la presse locale, en citant une interview accordée par le souverain pontife au journal allemand 'Die Zeit'.

#SouverainPontife "Même un voyage au Congo a été prévu, mais ça ne va pas marcher probablement avec (le président Joseph) Kabila", a dit le pape dans ce long entretien, publié jeudi et passé jusqu'ici inaperçu. Du côté de l'Eglise catholique congolaise, on veut cependant relativiser la sortie du souverain pontife, souligne le site d'informations Politico.cd.

"Je crois qu'il (le Pape) ne faisait pas allusion au président Kabila personnellement, il voulait parler de la situation politique du pays, avec le blocage actuel dans les discussions (à la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo) et surtout l'insécurité un peu partout", a confié une source proche de la CENCO, qui a requis l'anonymat, à Politico.cd.

L'église catholique congolaise mène depuis trois mois une fastidieuse médiation entre la Majorité présidentielle (MP, qui soutient l'action de M. Kabila) et l'opposition pour sortir la RDC de la crise politique causée par l'expiration du mandat du chef de l'Etat, le 19 décembre dernier, et le report des élections présidentielle et législatives à une date indéterminée.

Cette médiation de la Cenco a permis de déboucher le 31 décembre sur un accord entre le pouvoir et l'opposition qui maintient M. Kabila au pouvoir jusqu'aux prochains scrutins. Cet accord de la Saint-Sylvestre, soutenu par la communauté internationale, prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale de transition, mais les discussions ont été compliquées par le décès de l'opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba le 1er février dernier à Bruxelles.

Le site Actualité.cd indique pour sa part que la visite papale était prévue "en juillet ou août". Le gouvernement congolais a réagi avec une indifférence apparente à l'annulation de ce déplacement du souverain pontife. "Que le pape vienne ou pas, cela ne changera rien dans le pays", a affirmé son porte-parole, Lambert Mende Omalanga, au site Actualité.cd.

"Si le pape ne vient pas ça va changer quoi ici? Il avait prévu de venir en RDC mais également en République du Congo. Mais s'il annule, où est le problème? vous avez vu combien de papes venir en RDC? ", a ajouté M. Mende, qui est également ministre de la Communication et des Médias. Le porte-parole du gouvernement estime cependant qu'il ne s'agit nullement d'un désaveu du pouvoir de Kinshasa.

"Non! Il ne s'agit pas d'un désaveu. Il ne viendra pas et ce n'est pas un problème. La RDC a des problèmes certes, mais les autorités sont là, il n'y a pas désaveu", a-t-il renchéri. Selon le site 7sur7.cd, certains voient derrière cette décision papale l'influence du cardinal Laurent Mosengwo Pasinya, le très politique archevêque de Kinshasa et conseiller du pape François, "dont l'aversion pour le régime Kabila est de notoriété publique".

M. Kabila avait été reçu par le pape le 26 septembre dernier, pour une audience préparée avant les violences meurtrières ayant secoué la RDC une semaine plus tôt lors de manifestations pour réclamer la convocation des élections qui avaient fait au moins 53 morts selon l'ONU.