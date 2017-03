CAMEROUN :: Photomontage : Les fausses nouvelles par l’image :: CAMEROON La publication des photographies truquées fait son lit sur les réseaux sociaux autant que les posts écrits.

#RéseauxSociaux Le 08 mars 2017 a pris sa place dans l’histoire avec son corolaire d’anecdotes, les unes aussi vraisemblables que les autres. Depuis l’apparition des appareils androïdes, on a connu une autre célébration de cette fête dédiée à la femme. Vêtues de leurs tenues aux différentes coupes, c’est par milliers que les photos arrivent dans les réseaux sociaux.

Style mannequin ou en mode plus osé, les photos des festivités de 2017 ont voulu coller à la déviance que d’aucuns ont lié à ce jour consacré aux femmes. Seulement à y regarder de près, quelques photos dérogeant aux règles de la pudeur ont été vues sur le net. Sauf que cette fois, les experts ont crié à la recherche par les auteurs, du sensationnel à tout prix et à tous les prix. Quelques infographes se sont ainsi amusés à faire des montages dans des buts et à des desseins inavoués, ou su seulement de leurs auteurs.

« Je n’ai pas eu besoin de la regarder par deux fois pour me rendre compte qu’il s’agissait d?une photo truquée », explique Benoit Bindzi, journaliste. Il parle d?une photo de femme soulevant son vêtement au milieu d’une file de personnes dans ce qui semble être une poissonnerie. Pour le démontrer, le journaliste se base sur des faits simples.

« Lorsqu’on observe cette photo de femme dans son habit du 08 mars, en tenus d’Eve dans un espace public, on se rend compte que sur l’image, et en arrière plan, personne ne porte le regard sur elle », et il poursuit, « elle semble être seule dans son univers ce qui laisse croire que son image a juste été transporté là par les soins de la technologie ».

On se souvient dans le même élan de la photo publiée sur le site de la présidence en 2015. Elle présentait le Président de la République s’inclinant devant les dépouilles des militaires tombés au front dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Une cérémonie à laquelle le chef des armées n’avait pas assisté. Il y eu aussi durant les années de haute lutte politique, une photo de Ni John Fru Ndi serrant la main du président Américain qui s’était révélé fausse.

« La presse use de temps en temps de ce genre de montage, pas pour nuire ou faire le buzz, mais pour accompagner une orientation éditoriale précise », confie Benjamin Nyoum, enseignant de journalisme. Quoi qu’il en soit, les photomontages sur les réseaux sociaux au Cameroun tendent à s’apparenter aux fausses nouvelles diffusées par voix numérique et réprimées par le code pénal.