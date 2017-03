Cameroun: Propos liminaire du MINCOM sur les opérations des Forces de défense et de sécurité camerounaises dans les Monts Mandara et au Nigéria :: CAMEROON Mesdames, Messieurs les Journalistes, Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre à laquelle je vous ai conviée, pour nous entretenir sur les dernières nouvelles du front de guerre contre le groupe terroriste Boko Haram.

#BokoHaram En effet, dans la logique du démantèlement des bastions du groupe terroriste Boko Haram, les Forces de Défense camerounaises ont une fois de plus, mené une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane et en territoire nigérian.

Cette opération d’envergure baptisée « THUNDER 2 » a été conduite du 26 février au 7 mars 2017 sous la bannière du Secteur 1 de la Force Mixte Multinationale, appuyée par les opérations ALAPHA et EMERGENCE 4 et en parfaite synergie avec les Forces Armées nigérianes.

Il s’est donc agi d’une opération transfrontalière, qui a consisté dans un premier temps à ratisser tous les villages voisins de la frontière à l’intérieur du territoire camerounais, sur une distance de 50 kilomètres dans le département du Mayo Sava.

Dans un deuxième temps, les forces mixtes engagées au combat ont entrepris de rechercher et de déloger des terroristes du groupe Boko Haram dans leurs retranchements en territoire

nigérian, dans une profondeur de 25 kilomètres et sur un front de 40 kilomètres.

A la faveur de ces opérations, les points forts des terroristes dans les Monts Mandara ont subi des raids aériens des hélicoptères d’attaque de nos Forces de Défense, avec d’importantes pertes côté ennemi.

Le bilan des opérations se présente ainsi qu’il suit :

* plus d’une soixantaine de terroristes définitivement neutralisés ;

* 21 suspects arrêtés et en cours d’exploitation par les Forces nigérianes et les services camerounais compétents ;

* un camp de refuge de Boko Haram détruit à 100% dans les hauteurs des Monts Mandara ;

* un dépôt de carburant complètement détruit ;

* un entrepôt d’explosifs consumé ;

* la concession d’un leader Boko Haram servant en même temps de lieu de regroupement des terroristes détruite ;

* plusieurs armes récupérées, de même qu’un véhicule, 08 motocyclettes, 49 bicyclettes et divers objets de propagande dont des drapeaux Boko Haram récupérés et détruits.

Les opérations menées dans le cadre de cette intervention spéciale ont en outre permis de libérer plus 5000 personnes prises en otage par les terroristes.

Les otages libérés – en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge - ont été conduits au camp des déplacés de Banki en territoire nigérian, via le Cameroun.

Au cours de ce transfert, une dame d’une quarantaine d’année a donné naissance à un bébé à l’infirmerie du BIR à KOLOFATA. De même, toutes les personnes nécessiteuses ont bénéficié des soins sanitaires dispensés par nos Forces de Défense.

Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer côté camerounais. Seul un de nos soldats, le sergent HLATSOUNGA François du BIR, a été blessé par balle et immédiatement pris en charge par les formations sanitaires compétentes. Ses jours ne sont pas en danger.

Le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, exprime à nos Forces de Défense et de Sécurité, la satisfaction et les encouragements de la Nation toute entière dans le combat victorieux qu’elles mènent ainsi, de concert avec toutes les autres Armées de la coalition, contre l’obscurantisme et la barbarie de la horde criminelle Boko Haram.

Le Chef de l’État leur adresse ses sincères et chaleureuses félicitations pour cette autre odyssée victorieuse menée contre l’ennemi, et exhorte le peuple camerounais, au premier rang desquels les comités de vigilances, à persévérer dans le soutien qu’ils apportent aux Autorités administratives et aux Forces de Défense et de Sécurité.

C’est également le lieu de saluer l’excellence des relations qui unissent les Gouvernements du Cameroun et du Nigéria, de même que ceux qu’entretiennent leurs peuples respectifs, confrontés aux affres de cette incarnation de l’internationale du terrorisme, qu’ils sont tous déterminés à traquer jusqu’à son dernier retranchement.

Le Gouvernement se félicite par ailleurs de la parfaite synergie avec laquelle se déroulent les opérations menées par l’ensemble des pays de la ligne de front regroupés au sein de la Force Mixte Multinationale, dans le strict respect de la protection des droits de l’homme, apportant ainsi un cinglant démenti aux allégations fantaisistes de quelques Organisations Non Gouvernementales faisant état d’une violation systématique des droits humains par nos Forces de Défense et de Sécurité.

Le Chef de l’État renouvelle à l’ensemble des pays amis de la communauté internationale qui nous apportent leur appui dans le combat que nous menons contre cet autre bras séculier du terrorisme international que constitue Boko Haram, le ferme engagement du Cameroun à continuer de mener bataille sans répit, jusqu’à la victoire finale.

Je vous remercie de votre aimable attention.