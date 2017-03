Qu’est-ce qui se fait prioritaire dans le Cameroun actuel ? :: CAMEROON Aux obstacles qui jonchent le chemin de nos vies, nous procédons si souvent à une liquidation rationnelle dictée par la priorité. Donner une réponse constructive, décisive et juste à la question susmentionnée exige un tour du côté de ce pays pour mieux saisir où il se trouve et vers où il s’achemine.

#ChangementPolitique Nous nous rendons compte en parcourant ce pays qu’une crise de confiance profonde et un divorce inquiétant existent entre ses dirigeants pleins de mépris et le peuple. Il appert que le tissu social ici et là est fait de fibres abjectes de corruption, d’injustices, de discriminations et violations des droits humains.

Il nous saute à l’ œil en parcourant ce pays que le volcan assez actif de la haine et des divisons entretenu par certaines élites tonne au fond des cœurs et parfois laisse échapper quelques vapeurs. Aussi, les courroux et violences gagnent graduellement le pays liés à sa gestion maffieuse.

Les sacrifices exigés au peuple qui croupit déjà dans la pauvreté et obtenus par les dirigeants-valets et jouisseurs au pouvoir ont été au fil des ans détournés par ces derniers dénués de patriotisme, de courage et de vision.

Nous voyons que des actes irresponsables et de trahisons depuis la pseudo-indépendance sont perpétrés contre le progrès du peuple et son bien-être par les dirigeants. Il s’avère que les institutions politico-économiques et le système éducatif sont obsolètes et que les dirigeants les veulent garder vaille que vaille.

Il est aussi clair que ce pouvoir rend le vrai changement politique tant exigé par le peuple impossible à travers les urnes, de même qu’il brille dans la signature et le maintien des accords désavantageux au pays, l’amour du FCFA, le recours inutile au FMI et à la BM, le bradage des terres et compagnies nationales.

A la question : Qu’est-ce qui se fait prioritaire dans le Cameroun actuel ? L’on peut aussi se demander quel est l’obstacle majeur au progrès et à l’Unité Nationale au Cameroun. Cet obstacle, c’est le Pouvoir RDPC. C’est l’Etat RDPC.

Honnêtement, très honnêtement, remplacer ce pouvoir RDPC par un autre pouvoir de braves, de patriotes et souverainistes visionnaires est la priorité au Cameroun. Tout œil clairvoyant va voir que c’est ce pouvoir en place qui crée la zizanie, brise des initiatives louables et bloque les aspirations souverainistes du peuple.

Comment donc y arriver ? Cette tâche prioritaire de substitution de l’Etat voyou au Cameroun par un nouveau pouvoir fait de patriotes et visionnaires déterminés ne revient ni à quelques individus ni à quelques régions du pays. C’est l’affaire de tous les Camerounais pour le Cameroun.

La soif de ce vrai changement politique tant couru devra se renforcer dans les cœurs et sur les visages des Camerounais des dix régions du pays et de l’étranger, sous la conduite des figures politiques, spirituelles et économiques patriotes convaincues et prêtes aux grands sacrifices.

Dans cette quête de changement politique, le peuple camerounais et lui seul détient l’arme de la victoire. Comme partout ailleurs où les peuples ont triomphé de la dictature ou des forces néocoloniales, il y a un capital essentiel : Le capital humain. Et le peuple l’est. Il faut seulement arriver à le mobiliser.