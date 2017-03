A l’ère du numérique, Nestlé Cameroun est à l’écoute de ses consommateurs :: CAMEROON Le 15 mars se célèbre la Journée Internationale des Droits des Consommateurs sous le thème « Les droits des consommateurs à l’ère du numérique ». Chez Nestlé, nous sommes engagés à offrir des produits sains et savoureux, mais bien plus nous sommes engagés à améliorer la qualité de vie des populations que nous servons, et à les encourager à adopter des modes de vie plus sains.

#NuméroVert L’essor du numérique et des médias sociaux a entrainé une approche différente dans la relation que l’entreprise doit avoir avec le consommateur, et Nestlé s’est inscrite dans cette approche d’échanges et de partage permanents, afin de répondre et d’être au plus près des préoccupations de ses consommateurs. L’entreprise et ses marques sont présentes sur la plupart des canaux numériques et dialoguent au quotidien avec ceux qui lui font confiance.

Au Cameroun, Nestlé a lancé un numéro vert, le 8545, en avril 2015 pour répondre à toutes les questions de ses consommateurs. Dorine, 36 ans, mariée et chef d’entreprise à Douala, en a fait l’expérience : « Les produits Nestlé sont réputés pour leur qualité, et je me demandais comment une entreprise pouvait construire sa réputation autour de la qualité de ses produits au fil des années. Je voulais avoir le cœur net sur ces affirmations de qualité dans la chaine de fabrication, alors j’ai appelé le 8545 pour avoir une réponse » nous a confié Dorine. « J’ai appris qu’il existe un système rigoureux de gestion de la qualité pour vérifier la qualité et la sécurité des produits Nestlé tout au long du processus de fabrication, des matières premières aux produits finis», a-t-elle rajouté.

Depuis son lancement, le numéro vert de Nestlé Cameroun a déjà enregistré plus de 45 000 sollicitations d’appelants répartis sur l’ensemble du territoire national. Par cette approche, Nestlé entend rester à l’écoute des individus et des communautés au sein desquelles elle opère.

« Il est important pour nous d’être à l’écoute des consommateurs pour lesquels nous travaillons au quotidien », a déclaré Hervé Barrère, Administrateur Général. « Le consommateur est au centre de nos priorités, et nous nous devons d’avoir une plateforme d’échanges avec lui pour nous permettre d’améliorer les services que nous lui apportons. Chez Nestlé, la qualité et la sécurité de nos aliments et boissons sont nos priorités absolues. Notre approche de la sécurité alimentaire englobe toute la chaine, de la préparation à la distribution finale. Ceci est notre marque de respect à l’endroit de nos consommateurs » a-t-il ajouté.

Entretenir la conversation avec le consommateur aujourd’hui est aussi la possibilité de donner à chaque individu, où qu’il soit, l’opportunité d’échanger avec l’entreprise et ses marques autour de ses différentes plateformes et outils numériques.

Au-delà du numéro vert, Nestlé et ses marques Maggi, Nescafé, Cerelac et Nido, commercialisées au Cameroun sont présentes sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et aide à entretenir une relation de confiance avec le consommateur.