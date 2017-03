Au Cameroun, la petite vient en mangeant :: CAMEROON Si je vous dis que j’ai dragué une fille en boîte de nuit et qu’elle est venue chez moi le lendemain matin à 6h30, vous allez penser que c’est de la blague ! Si je vous raconte qu’elle m’appelait déjà à 5h30 pour savoir s’il y aura le petit-déjeuner chez moi (et que j’ai répondu « Oui » dans mon sommeil), vous allez penser que c’est de la farce ! Et pourtant je vais vous dire une chose, c’est que dans notre pays il n’y a pas seulement l’appétit qui peut venir en mangeant…

#LaPetite Il y a également la petite.

LA PETITE VIENT POUR MANGER AU(X) PREMIER(S) RENDEZ-VOUS

C’est un secret de polichinelle que de dire que dans tous nos rendez-vous galants camerounais, les petites viennent d’abord pour manger et pour se rassasier. Surtout lorsqu’il s’agit de votre tout premier rencard !

Moi-même qui vous parle, j’avais une fille comme ça qui m’avait dit ouvertement qu’elle est une carnivore ! Et donc chaque fois qu’on se voyait, il fallait que je lui achète la viande de brousse rôtie. Il fallait que je l’observe mastiquer les os de porc-épic en sirotant sa Malta Guinness non glacée, et qu’ensuite je viennes pour solder toutes les factures. Mais ça ne me dérangeait pas. Parce que si tu fais bien manger une Camerounaise, elle va forcément finir par tomber amoureuse de toi un jour…

LA PETITE PEUT T’ÉPOUSER SI TU AS DE QUOI LA RATIONNER

Il y a plein de gens ici dehors qui ont mis une femme chez eux alors qu’ils n’ont même pas encore l’argent pour aller la demander en mariage. Et vous savez pourquoi ? C’est parce qu’ils ont au moins l’argent pour pouvoir la rationner au moins deux ou trois jours pendant la semaine…

Au Cameroun, les filles ne sont pas très exigeantes pour venir habiter avec toi. Si elle passe un week-end chez toi et que tu gères bien ses problèmes de petit-déjeuner, elle aura envie de passer toute une semaine avec toi. Si elle passe une semaine chez toi et que tu t’assures qu’elle ne se couchera jamais affamée, elle aura envie de s’installer avec toi pour de bon. Pire encore si tu lui dis un matin que « Chérie ! Voici l’argent pour aller me faire le marché de la semaine. »

LA PETITE PEUT GRASSIR CHEZ TOI JUSQU’À ELLE DEVIENT MÊME MÉCONNAISSABLE

Sans me moquer hein, je connais plein de filles mariées qui sont devenues carrément des hippopotames ! Ou elles mangent même quoi là-bas dans le mariage oooh ? Parce que j’ai l’impression que dans les foyers et les ménages camerounais, les femmes mangent dix fois plus que ce qu’elles mangeaient avant lorsqu’elles étaient encore des araignées célibataires…

Sérieux hein, tu épouses une femme de 56,8 kg au mois de septembre, mais en novembre elle est déjà à presque 94,56 kilogrammes ! C’est simple ? Et certaines veulent même te faire accroire que c’est à cause de l’accouchement. Mouff ! Ça n’a rien à voir ! D’ailleurs Pierre La Paix me dit souvent que « Si tu vois une femme qui se marie et qui devient grasse comme le tapioca qu’on vient de tremper dans l’eau froide, sache que c’est la nourriture ! »

AU CAMEROUN, IL N’Y A PAS SEULEMENT L’APPÉTIT QUI VIENT EN MANGEANT

Et donc j’ai encore du mal à le croire, mais la fille-là était arrivée chez moi à 6h30 du matin ! Je dis bien 6h30 ! Et comme je frottais encore mes yeux, j’ai seulement porté ma culotte et je l’ai emmenée au bouillon là-bas à côté du beignet-haricot qu’il y a ici dans notre sous-quartier…

La petite vient en mangeant. Il n’y a qu’à voir comment une fille te trouve très séduisant lorsque tu l’invites dans un bon restaurant ou bien un Dakéré.

La petite court en mangeant. Quand tu as l’habitude de lui offrir des brochettes, il faut voir comment elle va accepter de venir à toutes tes invitations.

La petite ne reste même pas un peu sur place lorsqu’elle entend parler des frites de plantain avec le poulet. Il faut lui donner l’argent pour préparer ça norr, toi-même tu vas confirmer le code !

Tu vas voir comment elle va te parler de l’avenir, du mariage, des enfants. Tu vas voir comment en versant le cube dans la marmite, elle va te demander si tu aimes porter les bermudas. Tu vas voir comment elle aura envie de cuisiner chez toi le lendemain, la semaine d’après, ainsi que les décennies qui vont suivre. Et si tu te mets à penser qu’elle fait cela par simple goinfrerie ou bien par gourmandise, laisse-moi te dire que tu auras tort ! Parce que dans notre Cameroun-ci hein, il n’y a pas seulement l’appétit qui peut venir pendant que tu es encore en train de décortiquer tes condiments…

Mais il y a aussi les petites.

MÊME QUAND LA PETITE PART, ELLE VA TOUJOURS PARTIR EN MANGEANT

Je veux dire quand la petite te quitte (ou quand c’est toi qui la quittes, ce qui revient à la même chose). Je veux dire que même si tu es décédé et qu’elle vient pour assister à ton enterrement, elle va manger à ton deuil-là jusqu’ààààààà… Je veux dire que quand tu rencontres ton ex-petite amie et qu’elle te confirme qu’elle ne ressent plus rien pour toi te déteste, elle va quand même au moins te demander le chawarma. Je veux dire que quand la femme organise son anniversaire de votre divorce, ou bien quand elle part dehors avec son njomba pour célébrer sa part de 08 mars, elle va faire tout et tout pour que la bouffe occupe une place de choix pendant cette détente. Et tu sais quoi ? C’est par le poisson braisé que tu peux reconquérir une Camerounaise que tu avais même déjà perdue de vue depuis des années…