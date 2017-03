CAMEROUN :: Ventes aux enchères : Arnaques au port de Douala :: CAMEROON Un communiqué du MINFI met l’opinion en garde contre l’acquisition, à des conditions préférentielles, des biens mis aux enchères.

#De Douala Les véhicules de luxe et conteneurs en souffrance au niveau du port autonome de Douala (PAD) font actuellement l?objet de convoitises mafieuses, à en croire le ministre délégué auprès du ministre des Finances (MINFI), Elung Paul Che.

Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, il assure que «depuis un certain temps, les personnes mal intentionnées organisées en réseaux multiplient les astuces et subterfuges pour arnaquer les hauts responsables de la République et les opérateurs économiques, en leur promettant l’acquisition, à des conditions préférentielles, des véhicules de luxe en souffrance dans les services des douanes au PAD ».

D’où l’appel à la vigilance du MINFI qui indique que « les opérations de ventes aux enchères de véhicules et conteneurs abandonnés en douane sont encadrées par des textes spécifiques. Par conséquent, aucun responsables du MINFI ne saurait déroger auxdits textes ou accorder des facilités aux éventuels acquéreurs ».

Dans les services de douane au niveau du PAD justement, le responsable des opérations de ventes aux enchères dit être surmené par des tentatives d’arnaques de toutes sortes. « Il y a des gens qui arrivent avec des recommandations ou des sollicitations de hautes personnalités, pour l’acquisition des dizaines de conteneurs à la fois.Et ce, à des prix qui ne correspondent à rien. Il s’agit parfois de fausses recommandations. Néanmoins, ce n’est pas de cette façon que les biens abandonnés doivent se vendre », regrette notre source. Pour mémoire, les responsables de la douane ont publié en décembre 2016 une liste d’environ 800 conteneurs et véhicules en souffrance sur la plateforme portuaire de Douala et devant faireventes aux enchères.

« Il s’agissait en réalité d’une mise en demeure de deux semaines, un dernier appel aux propriétaires, afin qu’ils s’acquittent des frais de douane et procèdent à l’enlèvement de leurs marchandises. Certains ont pu payer, mais plus de 400 conteneurs sont restés et effectivement mis en vente aux enchères publiques »,explique-t-on du côté du PAD.

Depuis janvier, des plannings de vente sont régulièrement communiqués au public à travers les médias. Mais hélas, « beaucoup préfèrent contourner les procédures, soit par des trafics d’influence, soit en se laissant arnaquer par des gens qui disent avoir des facilités d’acquisition », regrette notre informateur au port. Il soutient que les ventes aux enchères ne sont d’ailleurs pas bénéfiques à l’Etat, ni à l’économie. « Il est toujours mieux que les importateurs payent les droits de douanes et libèrent l’espace, toute chose qui concourt à rendre le port encore plus compétitif».