CAMEROUN :: 5000 otages libérés du groupe Boko Haram :: CAMEROON Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe Boko Haram et au moins 60 militants extrémistes ont été tués par des soldats camerounais et nigérians dans des opérations militaires menées depuis la fin du mois de janvier, a annoncé mardi le ministre des Communications du Cameroun.

#BokoHaram Depuis le 26 janvier, des milliers de soldats camerounais, avec l'aide des troupes nigérianes, ont mené des frappes aériennes sur des bastions de Boko Haram situés dans les monts Mandara qui chevauchent les deux pays, a indiqué le ministre et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.

Selon M. Bakary, «au moins 60 terroristes ont été tués et 21 suspects ont été arrêtés». Ces derniers aident les Camerounais et les Nigérians dans leurs enquêtes.

Un refuge pour les insurgés, un dépôt pétrolier et une usine à explosifs ont d'ailleurs été détruits, a-t-il ajouté.

Les soldats ont aussi éliminé la résidence de l'un des chefs de Boko Haram qui servait également de cachette pour les extrémistes.

Aucun soldat n'a été tué, selon le ministre.

Les quelque 5000 personnes qui ont été libérées ont été transportées dans un camp de réfugiés à Banki, au Nigeria, où elles reçoivent des traitements médicaux.

En décembre, le président nigérian, Muhammadu Buhari, avait annoncé que les troupes avaient chassé les militants de Boko Haram à l'extérieur de leur dernière base dans la forêt de Sambisa, une autre ancienne forteresse du groupe qui enjambe les deux pays.

Pour la première fois en trois ans, le Cameroun et le Nigeria avaient rouvert la frontière entre leurs deux pays.

L'insurrection de Boko Haram qui dure depuis sept ans a tué plus de 20 000 personnes et laissé 2,6 millions de personnes sans abri, en plus de forcer le déplacement de plus de 5 millions d'individus qui ont un besoin urgent de nourriture.