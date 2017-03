FRANCE-CAMEROUN-MUSIQUE: DYNASTIE LE TIGRE ILLUMINE LA BOULE NOIRE À PARIS C'est avec force que Le jeune prodige de la musique Camerounaise est arrivé sur la scène de la Boule Noire à Paris dans le 18eme arrondissement. Fort de son canal d'or 2017, il a démontré aux yeux de ses multiples fans tout le bien qu'on pensait de lui. Et même rassurer son public d'autant plus qu'il avait été vilipendé par ses détracteurs qu'on lui avait refusé le visas d'entré en France. 2 bonnes heures auront donc suffit pour confirmer un talent pur et brute de la Forêt Equatoriale. Un moment intense que nous vous invitons à savourer sans modération.

#LeJeuneProdige