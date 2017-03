CAMEROUN :: Bafoussam : Condamnés pour tentative d’assassinat :: CAMEROON Le verdict de l’affaire qui a secoué la ville de Mbouda en 2015 a été rendu jeudi au Tribunal militaire.

#FonkouaKaka Fonkoua Kaka, ancien directeur général de Bamboutos Fc de Mbouda, a été condamné jeudi dernier à 15 ans de prison. Le verdict a été rendu à l’issue de l’audience qui a eu lieu ce jour-là au Tribunal militaire de Bafoussam.

Un autre prévenu, Igor Koussock a, quant à lui, été condamné à 20 ans de prison. Le troisième, Victor Kazé, a quant à lui été acquitté. Les trois prévenus étaient jugés pour, vol à main armé, détention d'armes à feu et menaces de mort.

Les faits remontent à l’année 2015. La ville de Mbouda est alors traversée par une vague d’insécurité. Les vols et autres agressions sont courants. En octobre de cette année-là, un braquage spectaculaire a lieu dans un établissement de microfinance de la ville. A la suite de l’enquête menée par la gendarmerie, 15 personnes sont interpellées. A côté du braquage et d’autres coups de vol, un lien sera établi entre le gang et la tentative d?assassinat d’un enseignant vivant dans la ville.

Ce dernier, d’après sa plainte, reçu des menaces de la part de Fonkoua Kaka, qui l’accusait d’avoir une relation avec son épouse. Plus tard, des individus armés ont fait irruption chez lui et lui ont tiré dessus. Il a toutefois eu la vie sauve. Le commando qui est descendu ce soir-là chez l’enseignant était, d’après les enquêteurs, composé de Koussock et d’une deuxième personne qui court toujours.