BELGIQUE :: Bruxelles: Enoh Meyomesse se souvient de ce qu'il a vécu au Cameroun lors de son incarcération en 2011 (Texte et vidéo) :: BELGIUM Il ya encore quelques uns parmi nous qui ne savons pas grand chose de cet écrivain et homme politique , injustement incarcéré en 2011 au Cameroun et libéré au forceps le 27 avril 2015. Emprisonné pendant 40 mois, il avait été condamné à purger une peine de 7 ans d'incarcération, pour des motifs vraisemblablement politiques..

#HommePolitique A Bruxelles le 11 mars dernier à la clôture de la 9ième semaine des martyrs de février 2008 au Cameroun, le public a redécouvert cet homme à chevelure grisonnante dans un témoignage poignant..

Un extrait de la vidéo