   Cameroun, 32ème JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME: ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR NZETE EMMANUEL, DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM :: CAMEROON

Cameroun, 32ème JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME: ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR NZETE EMMANUEL, DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest et Madame ;Monsieur le Préfet du département de la Mifi et Madame ;Madame le Sous-préfet de l’Arrondissement de Bafoussam IIIe ;Messieurs les sous-préfets de Bafoussam I, II et leurs dames ;Honorables membres du parlement et leurs dames ;Messieurs les Maires et leurs dames ;Leurs majestés les chefs traditionnels et leurs reines ;Mesdames et messieurs les autorités judiciaires, politiques, économiques et religieuses ;Braves et dynamiques femmes ici présentes.

#PrésidentPaulBIYA Après toute une semaine d’intenses activités aussi bien ludiques, éducatives que formatrices, nous voici réunis ce matin sur cette place des fêtes à l’effet de vivre la phase ultime et solennelle des festivités organisées dans notre ville sur le sillage de la 32ème édition de la Journée Internationale de la femme. Et l’honneur m’échoit de prendre la parole au nom des dynamiques populations de la ville de Bafoussam pour souhaiter à nous tous et particulièrement à toutes les femmes une très chaleureuse bienvenue à cette grandiose cérémonie dont le point d’orgue sera la grande parade du défilé des associations et autres groupes de femmes. Et parlant justement de femmes, notamment de vous toutes qui êtes présentes sur cette place de fêtes ce matin, je m’en voudrais de ne pas relever pour vous en féliciter, les chatoyantes couleurs de vos jolies pagnes que vous avez pris le bon soin de coudre en y mettant tout votre génie artistique de façon à apparaître à nos yeux comme c’est le cas, à la fois belles, séduisantes, élégantes et pleines de vie. Pourquoi ne pas vous l’avouer sans fioritures ? Les femmes, ce matin, vous êtes d’une fraîcheur sans nulle autre pareille. Vous êtes belles et jolies tant et si bien qu’aucun homme normal ne peut vous regarder indifféremment. Je vous en félicite. Je voudrais également trouver en cette allocution, l’occasion de vous remercier très sincèrement pour votre implication sans réserve dans la lutte que nous menons contre l’insalubrité publique. Avec vous et grâce à vous, Bafoussam a reçu le 23 janvier dernier sa sixième couronne en la matière. Le prix d’honneur pour ne pas le citer, à nous attribué par le jury régional pour récompenser notre endurance et notre ferme détermination à garder notre ville dans un état de propreté et de salubrité impeccable. Vous voudrez que dans la même optique, je tire un grand coup de chapeau à monsieur le Proviseur du Lycée Classique de Bafoussam, le Docteur NGUETI Michel, qui s’est hissé au peloton de tête des établissements scolaires les plus salubres de l’Ouest et aux commerçants du marché central qui pour la quatrième année consécutive est monté au podium des marchés les mieux organisés de la Région de l’Ouest. Et lorsqu’on sait que dans ce marché 70% des boutiques sont occupées par les femmes, on a tout de suite envie de dédier ce quatrième sacre aux braves femmes commerçantes du marché central. Tout en les félicitant pour cette participation libre et citoyenne à une activité d’intérêt général, nous voulons exhorter toutes les femmes de la ville de Bafoussam de toutes les tribus, de toutes les religions, de tous les partis politiques et de tous les corps de métier à mettre résolument la main à la pâte pour que les notions d’hygiène et de salubrité publique, pour que les valeurs éthiques et morales soient la chose la mieux partagée par tous les habitants de notre ville. Nous voulons vous convier chères femmes , à éduquer davantage nos jeunes enfants , à sensibiliser davantage vos époux, vos voisins et vos collègues dans la perspective des grands rendez-vous qui nous interpellent dans un proche avenir, comme vous devez le savoir, les deux prochaines années sont cruciales pour notre ville.

A la faveur du démarrage effectif des travaux du C2D, nous allons accueillir une foule nombreuse de manœuvres, de techniciens, d’ingénieurs et de chefs d’entreprises. Les plus attentives d’entre-vous ont d’ailleurs déjà constaté que depuis quelques semaines, des géomètres et autres architectes sont de plus en plus visibles

dans notre ville et notamment sur les axes principaux. Il en sera de même pour les travaux qui seront bientôt réalisés dans notre ville en prélude à la CAN 2019. Et pendant ce grand rendez-vous sportif, Bafoussam sera sous les feux des projecteurs : supporters, joueurs, encadreurs, officiels et de nombreux touristes partageront notre quotidien. Nous devons dès à présent nous préparer à apporter le meilleur de nous-mêmes pour une cohabitation harmonieuse et pacifique avec tout ce beau monde. Nous devons urgemment nous amender en sorte qu’à Bafoussam on soit de plus en plus propre, sur le corps, mais aussi dans la tête et dans le cœur. Nous devons aussi apprendre à perdre quelque chose au profit du bien-être général. Et nous sommes profondément convaincus que sur le terrain de cette reconversion des mentalités que nous appelons de tous nos vœux, la femme a un rôle prépondérant à jouer. Il faut que les femmes y mettent toute leur volonté en se souvenant que ce que femme veut, Dieu le veut. Pour le confirmer, DIEU vous a donné la fraicheur à travers une fine pluie qui est tombé toute la nuit jusqu’au petit matin pour vous accompagner dans les festivités de la 32ème journée de votre fête. Et la communauté urbaine a emboité le pas de manière significative en y mettant les plus beaux fauteuils pour vous accueillir suivie d’une décoration de haute facture et d’une sonorisation à nul autre pareil.

> Chères et braves femmes de la ville de Bafoussam ;

Cela n’est un secret pour aucune d’entre-vous. Le Gouvernement de notre République a résolu de placer cette 32ème journée à vous dédiée sous une thématique qui sonne à nos oreilles à la fois comme un souhait et une interpellation forte « Les femmes dans un monde de travail en mutation : Planète 50-50 d’ici 2030 ». A y regarder de près, ce thème va en droite ligne des orientations des Nations-Unies qui mettent l’accent sur les stratégies d’accélération du programme de développement durable à l’horizon 2030. C’est un appel à la mise en place d’opportunités de travail plus inclusives et plus durables pour le bien-être de tous. Et comme vous le savez, le gouvernement de la république travaille constamment au développement des stratégies d’emploi innovantes dans l’optique d’améliorer les conditions de vie et d’existence de toutes les femmes du Cameroun. C’est ainsi qu’à ce jour, vous êtes de plus en plus nombreuses à occuper les fonctions les plus élevées dans les plus hautes administrations de notre pays. Il en est de même dans la Région de l’Ouest et dans la ville de Bafoussam. Comme ménagère, vous êtes le départ et l’arrivée de la vie familiale, le dépositaire de l’éducation et donc de l’avenir des enfants. Comme cultivatrices, vous êtes un brillant exemple de travailleuse acharnée, véritable mamelle nourricière de la famille et de la société. En outre, vous êtes de plus en plus nombreuses à ravir la vedette aux hommes même dans des professions qu’on croyait réservées au sexe masculin. Pour parler comme dans le jargon actuel, je disais que dans plusieurs domaines d’activités aujourd’hui, vous avez mis les hommes dans la sauce. Tout en vous félicitant et en vous encourageant, je voudrais vous exhorter à toujours faire confiance au Chef de l’Etat, le Président Paul BIYA, pour qui la valorisation du mérite féminin est non négociable. Mettez-vous donc toujours du côté des pouvoirs publics et sachez tirer profit de toutes les opportunités que le Gouvernement de la République vous offre afin que d’ici 2030, la parité homme-femme dans tous les secteurs d’activité soit une réalité.

Qu’il me soit permis au moment de clore définitivement cette allocution de redire toute notre gratitude et nos sincères remerciements à toutes les femmes de l’Ouest et de Bafoussam pour leur participation enthousiaste et massive à la grandiose cérémonie de présentation du trophée de la CAN GABON 2017 que nous avons accueillie le 21 février dernier. Chères femmes, ce jour-là vous étiez les plus nombreuses, infatigables, insaisissables, vous avez toute la journée durant, donné de la voix pour exprimer la joie de l’Ouest et l’engagement patriotique de la ville de Bafoussam. Vous devez en être suffisamment remerciées et encouragées pour que

Vive la ville de Bafoussam et toutes ses belles femmes ;

Vive l’égalité de sexe ;

Vive le Cameroun sous la sage conduite de son guide éclairé, j’ai nommé le Président Paul BIYA.

J’en ai terminé.