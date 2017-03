Cameroun,Microfinance:Le secret bancaire étendu aux établissements de microfinance :: CAMEROON Le Conseil national du crédit dans un communiqué signé le 09 février 2017, annonçait l’adoption du texte y relatif. En ce qui concerne les établissements de microfinance, le Conseil national du crédit dans un communiqué signé le 09 février 2017, notait malgré les problèmes de liquidités de certaines EMF découlant selon lui de fausses rumeurs lancées sur les réseaux, que le secteur avait connu une évolution entre décembre 2014 et décembre 2015. En effet le Conseil a noté une augmentation des dépôts de la clientèle de l’ordre de + 18,2 % et un accroissement de crédits accordés de plus de 12,4 %, avec malheureusement une baisse du nombre de comptes de la clientèle, soit environ – 6,7 %.

#ConseilNational De même sur le plan réglementaire, le Conseil signal que 142 Emf agrées ne se sont toujours pas fait immatriculés au Conseil national du crédit. Pour trouver une solution au problème de liquidité des Emf, le CNC a recommandé la poursuite de la réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de refinancement des EMF comme le prévoit la stratégie nationale de la finance inclusive. Au sujet du secret bancaire, le Conseil a aussi adopté deux textes relatifs l’un à l’extension du secret bancaire aux établissement de microfinance et l’autre à la modification des condition d’immatriculation des établissement de crédit et de microfinance au registre du CNC, et d’ouverture et de fermeture de leurs agences et guichets. Ces deux textes ont été transmis aux administrations de tutelles pour la suite des procédures.