CAMEROUN :: Promotion : Edou Alo’o Cyrill, nouveau DG du budget au Minfi :: CAMEROON Paul Biya a signé le 10 mars 2017, un décret qui nomme Edou Alo?o Cyrill nouveau Directeur général du budget au ministère des Finances en remplacement d’Antoine Félix Samba, lui-même, nommé Inspecteur général.

#EdouAloo C’est un jeu de chaises musicales qu’on a observé au ministère des Finances, le 10 mars 2017, à la suite d’un décret présidentiel. En effet, ce jour-là, Paul Biya a signé un décret qui nomme Edou Alo?o Cyrill, nouveau Directeur général du budget (DGB) au ministère des Finances. Antoine Félix Samba qui occupait ce poste depuis 2013 a été promu Inspecteur général des services administratifs et budgétaires en remplacement de Ndille Albert, décédé.

Né le 28 octobre 1966 à Mbae-Biyi, le nouveau DGB est à la base inspecteur principal des régies financières- trésor. Avant sa nomination le 10 mars dernier, Edou Alo?o Cyrill était chef de division de la réforme budgétaire depuis 2011. C’est avec ce profil qu’il entre dans la Fonction publique le 18 novembre 1994. A Douala, il est alors chef de la comptabilité de la trésorerie générale de Douala (1995-1999). Il s’occupe de l’enregistrement des écritures comptables de la trésorerie, le suivi des comptes financiers (Banque, Caisse, CCP), celui des comptes de tiers et de dépôts, la centralisation de suivi auxiliaire des recettes douanières et des recettes des impôts, la préparation des compensations des effets bancaires (recettes et dépenses), celle de la mise en exécution des ordres de paiement. En outre, c’est lui qui met en oeuvre le programme de sécurisation des recettes douanières des opérations suivant les procédures SGS.

De 1999 à 2002, le DGB est fondé de pouvoir à la Trésorerie générale de Bamenda. A ce poste, il assiste le Trésorier - Payeur Général dans la gestion de la circonscription. Il s’occupe du suivi de l’activité comptable de la circonscription (élaboration des documents comptables de synthèse de la circonscription du Nord-Ouest), la rédaction des rapports d’activités adressés à la Direction, la gestion du personnel (encadrement, discipline), l’animation des séminaires d’encadrement du personnel, etc.

De 2002 à 2004, il rejoint la direction du Trésor comme chargé d’études. M. Edou Alo’o participe aux aspects réglementaires et comptables relatifs à la mise en place du dispositif informatisé de la Direction du Trésor (applications CADRE et PATRIOT 2000). Il met en place l’agence comptable centrale du Trésor en vue du désengorgement de la paierie générale du trésor (initiateur du projet). Il devient membre du comité interministériel du suivi des opérations de péage routier. Au cours de cette période, le nouveau DGB participe à la mise en place des organes de la Douala Stock Exchange.

En 2005, il a été conseiller technique au Minfi où il s’est occupé du secteur de la comptabilité publique et des pratiques budgétaires. C’est aussi à ce poste qu’il est devenu membre du comité de rédaction du nouveau régime financier de l’Etat. En 2006, il s’est occupé, en tant que coordonnateur de la plateforme de dialogue sur les finances publiques. En cette qualité, il a été régisseur des projets inscrits dans la plateforme (coordination des activités, préparation et exécution des Devis-Programmes annuels, planification stratégique et planification globale des ressources réalisées suivant le cadre logique des projets, reporting).

Il s‘est occupé du PAGT (Projet d’appui pour la gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques) financé par l’Union européenne à hauteur de 7 millions d’euros. Sans oublier le PRCTC (Projet de renforcement des capacités de transparence et de contrôle dans la gestion des ressources publiques), financé par la Banque Mondiale, 15 millions d’euros. Et le Parvic (Programme d’appui à la réforme de la vérification interne au Cameroun) sous financement de la Coopération Canadienne.

En 2008, M. Edou Alo’o a été à l’Agence Canadienne de développement international (Acdi). Ceci dans le cadre de l’appui pour une prise en compte systématique du genre dans tous les programmes de coopération de l’Acdi au Cameroun de manière à intégrer de façon équitable les intérêts des hommes et des femmes dans les politiques publiques.