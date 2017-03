Cameroun,Déploiement: Près de cinq tonnes de semences aux paysans de la Mifi :: CAMEROON Pascal Nguihé Kanté, le ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, comme il le fait depuis 3 éditions, veut booster la production agricole locale et conformément aux directives du Président de la République, Paul Biya, pour la promotion d’une agriculture de seconde génération.

#PascalNguihéKanté Le visage de Roger Kom, expert de l’institut de recherche pour l’agriculture et le développement (Irad) est devenu familier à plusieurs cultivateurs du département de la Mifi. Car depuis le 1er trimestre de l’année 2015 que Pascal Nguihé Kanté-avant sa promotion au gouvernement- a choisi de soutenir les cultivatrices du département de la Mifi en matière de semences, il l’accompagne comme personne ne ressource chargée d’expliquer aux paysans les nouvelles méthodes et techniques culturales.

Un potentiel génétique rentable

Pour cette année, il a démontré que les semences améliorées de maÏs présentent un potentiel génétique énorme, apte à booster les récoltes des paysans de la Mifi. « Pour une bonne rentabilité, nous devons attendre le retour des pluies avant de semer. Deux semaines après avoir semé, nous devons fertiliser les sols à l’aide des engrais recommandés à l’instar du 20-10-10. Il est conseillé d’utiliser du 14-24-14 après 45 ou 50 jours. Tous ces engrais peuvent être associés à l’urée. Après avoir versé l’engrais sur les sillons, il faut les recouvrir de terre afin que les pluies ne les dispersent pas dans les intervalles ou que le soleil ne favorise pas leur évaporation. Vous ne devez pas passer dans vos champs, une fois que des fleurs mâles apparaissent sur des tiges de maïs», conseille-il. L’expert a aussi demandé aux populations désireuses de reproduire lesdites semences de prendre

des précautions ou de se rapprocher des chefs de postes agricoles pour en savoir plus et être guidés au quotidien. Mme Tchakounté, au nom des femmes bénéficiaires de Tocket a pris la parole pour indiquer que cet élan de genrosité de Pascal Nguihé Kanté portera au-delà des frontières du département de la Mifi. « Nous femmes venues d’ailleurs et mariées dans le département de la Mifi, nous sentons bien ici. Nous exprimons notre gratitude au ministre qui a bien voulu nous soutenir. Ce geste aidera et contribuera à nourrir de nombreuses familles d’ici comme d’ailleurs », soutient-elle. Daniel Ndefonkou, maire de la commune de Bafoussam IIIe à Bamougoum va abonder dans le même sens. Tout comme Joseph Confiance Fongang, chef de quartier de Tocket et membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc). « Quand, il était juste enseignant, il a toujours brillé par sa générosité. Et il poursuit à secourir les populations nous sommes contents de lui. Il travaille pour valoriser les idées du président Paul Biya. Nous lui disons merci. Car il y a des gens qui ont plus de moyens que lui, mais ne savent pas partager… », souligne l’ancien parlementaire.

Singulièrement, faut-il noter que 2,1 une tonnes de semences améliorées de maïs ont distribuées le samedi 11 mars 2017 aux populations du département de la Mifi par les soins de Pascal Nguihé Kanté, ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Egalement, les cultivateurs de la localité ont bénéficié à titre gratuit de 500 kilogrammes d’une nouvelle variété de haricots et de 500 kilogrammes des semences de pomme de terre. En plus, 2000 sacs de fientes de poules ont été mis à la disposition des agriculteurs de la Mifi par ce membre du gouvernement.

Un élan fédérateur et mobilisateur

Pour l’étape de l’arrondissement de Bafoussam, Jules Hilaire Focka Focka, maire de cette commune et président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a remercié Pascal Nguihé Kanté pour cet élan de générosité. De même, le magistrat municipal a souligné que cette distribution est à mettre à l’actif du champion du Rdpc, le président de la République,. Par la suite, il a indiqué que ces semences seront distribuées à tout le monde, même aux militants de l’opposition. Car pour lui, « il faut qu’ils voient ce que l’on profite en étant militant du Rdpc. Il faut qu’ils prennent ce don de semences pour se rapprocher de nous ». « Nous savons que tant qu’il sera là bas, nous bénéficieront », souligne cet élu de local. Une manière de montrer que la présence de Pascal Nguihé Kanté au gouvernement est un acquis pour le département de la Mifi. Et dans cette logique presque toutes les élites ont répondu présents à cette cérémonie. André Richard Wouembe, Beatrice Nkenfack, Joséphine Fokam , Constantin Sindze et autres leaders du Rdpc dans la commune de Bafoussam 1er étaient là. Et M. Tonyé, le représentant du préfet de la Mifi, de confirmer que Pascal Nguihé Kanté agit en droite ligne des actions du Présidenten matière de promotion de l’agriculture de 2e génération. «Dans l’avenir, il faut que nous arrivons à produire massivement et à exporter vers l’extérieur nos produits agricoles», souhaite le commis de l’administration préfectorale.

Au nom du ministre, son secrétaire particulier, Corneille Kamla Foka, a pris la parole pour rassurer les uns et les autres sur la continuité de cette action initiée depuis trois éditions déjà. « Le ministre m’a chargé de vous faire savoir que toutes les fois que le chef de l’Etat Paul Biya mettre des moyens et des outils à sa disposition, il ne manquera pas de vous les donner. Fort des réalisations du chef de l’Etat Paul Biya pour notre bien-être, nous devons lui garantir notre

soutien absolu et sans faille pour l’accompagner dans sa vision pour l’Emergence du Cameroun d’ici l’horizon 2035. L’agriculture est un levier de développement pour l’accompagnement de sa vision », soutient-il. Non sans manquer d’inviter les populations du département de la Mifi à s’inscrire massivement sur les listes électorales. A Bapi et Tocket-Bamougoum, le représentant du ministre Kanté a maintenu cette exhortation. Et partout comme à Bafoussam 1er, les représentants des bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l’endroit du donateur et promettre d’en faire un bon usage des différentes semences remises.