CAMEROUN :: Détournements : Les révélations de Jean-Baptiste Bokam sur l’affaire Bicec :: CAMEROON Le président du conseil d’administration a par exemple appris à la presse, le 10 mars à Douala, que la fraude dont a été victime la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec) n’a pas été détectée depuis 2003 parce que très sophistiquée.

#ConseilDadministration Après plusieurs mois de silence sur l’affaire de détournements qui a secoué la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec) et qui a conduit à l’incarcération de plusieurs cadres de cette structure, les responsables de l’institution bancaire se sont finalement exprimés sur le sujet. C’était le 10 mars à Douala, au cours d’un échange avec les médias sur la nouvelle vision de cet établissement bancaire détenu majoritairement par le groupe français groupe Bpce.

Le Président du conseil d’administration de la Bicec, Jean-Baptiste Bokam, a fait quelques mises au point sur ce qui est appelé aujourd’hui «l’affaire Bicec». Une affaire encore pendante au tribunal de Douala. Des propos du PCA, il ressort que la fraude à la Bicec a commencé en 2003 et a conduit à l’incarcération de certains cadres de la banque parmi lesquels, l’ancien directeur général adjoint Innocent Ondoa Nkou. Pour le PCA de la Bicec, cette fraude n’avait pas été découverte durant toutes ces années parce qu’elle était savamment orchestrée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la banque.

« Ceux qui ont posé cet acte l’ont fait avec beaucoup d’intelligence et ont profité des positions qu’ils occupaient au sein de la banque pour commettre leur forfait », affirme Jean-Baptiste Bokam. La mécanique était si bien huilée que même les structures de contrôle qui sont passées faire des vérifications au sein de la banque n’ont rien constaté. C’est le cas de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) qui a effectué pendant ces années, plusieurs contrôles au sein de la banque, sans jamais rien déceler de suspect, a-t-on appris. Bien au contraire, elle avait constaté que la comptabilité de la banque s’était plutôt améliorée avec le nouveau comptable. Celui qui est aujourd’hui incarcéré.

Même les commissaires aux comptes qui s’y sont succédé au fil des années n’ont pas pu détecter la fraude. Et le cabinet qui a mené l’enquête et a découvert le pot aux roses a affirmé n’avoir jamais vu ce genre de fraude auparavant, a-t-on appris. Si à la Bicec, l’on se félicite du démantèlement de ce vaste réseau de détournement, au sein de l’opinion publique, l’on s’interroge sur la nationalité des présumés auteurs de ces fraudes. En effet, le constat qui se dégage depuis le début de cette affaire est que tous ceux qui ont été interpellés sont des Camerounais.

Ce qui a fait dire à plusieurs personnes que ces arrestations étaient à tête chercheuse, d’autant plus que depuis que ces fraudes ont débuté en 2003 au sein de la banque, quatre directeurs généraux de nationalité étrangère notamment française s’y sont succédé. D’où, l’étonnement de plusieurs personnes qui ne comprennent pas que ces derniers n’aient pas été interpellés ou incarcérés dans le cadre de cette affaire.

Sur cette interrogation justement, le président du conseil d’administration de la Bicec affirme que « c’est le juge qui décide sur la base des faits, de qui est impliqué ou pas dans cette affaire. On ne peut pas accuser le juge de privilégier certains cadres et laisser d’autres ». Le PCA affirme toutefois que certains anciens responsables de la banque de nationalité étrangère ont été convoqués et sont même venus répondre à leur convocation.

Suite à ce cas de fraude, la Bicec a initié un train de mesures en interne afin d’éviter à la banque de ne plus être victime de ce genre de détournements à l’avenir. Et ce sont ces mesures qui ont permis à cette institution bancaire de détecter d’autres fraudes qui n’avaient pas été décelées tout de suite. « Le plus important aujourd’hui pour nous est de savoir qu’elle est dans de bonnes dispositions, qu’elle a un avenir radieux et promoteur. Pour les années à venir, la Bicec sera plus que debout », affirme le PCA qui n’a pas voulu s’étendre longuement sur le sujet d’autant plus que l’affaire est encore pendante au tribunal.