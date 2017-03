CAMEROUN :: MOT DE BIENVENUE DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM A L’OCCASION DE LA VISITE DE TRAVAIL DU MINSANTE :: CAMERO Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique ;Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest ;Monsieur le Préfet du Département de la Mifi ;Madame et Messieurs les Sous-préfets de Bafoussam ;Honorables membres du Parlement ;Messieurs les Maires;Sa Majesté le Chef Supérieur Roi des Bafoussam ;Opérateurs économiques ;Elites ;Distingués invités ;Mesdames et Messieurs.

#LhôpitalRégional C’est avec un immense plaisir qu’en ma qualité de Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bafoussam, je prends la parole au nom des habitants de la ville de Bafoussam pour vous souhaiter, Monsieur le Ministre ainsi qu’à votre suite, une chaleureuse bienvenue à Bafoussam à l’occasion de cette visite de travail pour la présentation du plan de construction, et du lancement des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional de Bafoussam. Cet important projet de référence annoncé par Son Excellence Paul BIYA dans le cadre du plan d’urgence triennal.

Monsieur le Ministre,

Nous, populations de Bafoussam en particulier et de l’Ouest en général, sommes particulièrement heureuses et comblées de ce que vous soyez venu concrétiser cette belle promesse du Président de la République à la Région de l’Ouest.

Excellence,

Nous savions déjà que le Président Paul BIYA dans sa quête pour le bien être de l’ensemble des camerounais ne promet que ce qui est réalisable et à réaliser. L’Ouest aura bel et bien son hôpital de référence.

Nous saisissons la présente occasion pour renouveler notre attachement indéfectible à sa personne et à sa politique de développement de notre pays, en vous priant, Monsieur le Ministre, de bien vouloir lui transmettre ainsi qu’à son gouvernement l’entière gratitude des populations d’ici, non seulement pour ce Centre Hospitalier régional de Bafoussam, mais aussi pour tous les autres

grands projets infrastructurels et d’équipements déjà réalisés ou à réaliser au profit de nos populations.

Avons-nous besoin de citer ici, le nouveau stade omnisport de Bafoussam ou la modernisation de l’Hôpital Régional de Bafoussam, la réhabilitation suivie de la réouverture de l’Aéroport de Bafoussam-Bamougoum, l’éligibilité de Bafoussam au Programme C2D Capital Régional, les projets relatifs à la CAN 2019, et la construction de la route de désenclavement des zones de production agricole allant du département des Bamboutos au département du Ndé en passant par le Noun, pour ne mentionner que ceux là, en passant.

Excellence,

A titre personnel, les habitants de Bafoussam dont je suis le fidèle porte parole de par mes fonctions, reconnaissent en vous l’homme par qui l’Hôpital Régional de Bafoussam a fait un saut qualitatif spectaculaire dans le perfectionnement progressif de son plateau technique, au grand bonheur des patients.

Tout en vous remerciant particulièrement, l’élite vous soutien dans votre sollicitude pour nos populations. C’est d’ailleurs pour cette raison que cette élite apporte sa contribution à ce que le gouvernement à travers vous fait déjà pour ledit hôpital.

C’est dans cette optique que cette élite à travers la SAAR avait financé pour 250 000 000 (Deux cent cinquante millions) de FCFA la rénovation et l’équipement de certains Services de l’Hôpital Régional où aujourd’hui, Monsieur NGOUCHINGHE Sylvestre, alias CONGELCAM, Président de la coordination permanente départementale du RDPC de la Mifi, par un imposant édifice en construction, accroit à son tour les capacités d’accueil et de service de cette formation hospitalière. Dans le même ordre d’idée nous relevons pour nous en féliciter les actions de bien faisances du Ministre Secrétaire Général Adjoint des Services du Premier Ministre Monsieur NGUIHE KANTE Pascal dans ce même Hôpital, notamment la campagne des soins de "bec de lièvre" organisée tout récemment au profit de nos populations.

C’est dire Monsieur le Ministre que le gouvernement est soutenu à cent pour cent dans les efforts de développement déployés dans notre Région.

Avant de clore mos propos, vous me permettrez de vous faire une confidence : avec l’Hôpital régional de Bafoussam et le très imminent Centre Régional Hospitalier, la ville de Bafoussam rêve d’une vocation, d’une aire de formation de la jeunesse dans le domaine des sciences médicales et autres.

Les populations de Bafoussam souhaitent accueillir sur ses terres une faculté de médecine de l’université de Dschang pour la formation de la Jeunesse camerounaise. Dans le cadre de la solidarité gouvernementale votre intercession, excellence, serait d’un concours indéniable.

Vive la ville de Bafoussam,

Vive Son Excellence Paul BIYA, Président de la République et Chef de l’Etat,

Vive le Cameroun.